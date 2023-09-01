الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسنى يحصد 4 ملايين مشاهدة لكليب "حوا" على يوتيوب

تامر حسني
تامر حسني

حصد الفنان تامر حسني 4 ملايين مشاهدة بأحدث أغنياته “حوا” التي قام بتصويرها بمشاركة الفنانة أسيل عمران، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على يوتيوب، كما تصدر بها قائمة الأكثر مشاهدة.

الأغنية كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

 

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تقول كلمات الأغنية: 

اشتريت كتاب اسمه كيف تفهم حوا قولت هعرف منه إيه في دماغها جوا.. حوا في كل الجنسيات بجد تركيبة واحدة لو هنسمي في مسميات أحن حنينة جاحده.. حافظين مش فاهمين نفس الكلام ويتردد.. واحنا عايشين مساكين بنجيب في هدايا ونسدد آه ونسدد.. وبعد ما كان نفسي في واحدة تفهمني من غير ما أتكلم ما أتكلم بقيت أدعي ألاقي واحده.. تفهمني أصلًا وأنا بتكلم.. بتكلم

تدور فكرة أغنية تامر حسني حوّا الجديدة حول العديد من المواقف الكوميدية التي تجمع الرجل والمرأة، وحول كيفية فهم الرجل للمرأة.

وكان الفنان تامر حسني قد روج لأغنيته الجديدة، وذلك خلال نشره صورة تجمعه بأسيل عمران، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق قائلًا: رجعنالكم تاني أنا والنجمة الجميلة أسيل عمران، بعد كليب ناسيني ليه، اللي كلكم حبيتوه، بس دلوقتي مش كليب، بس إحنا بنحضر رحلة فنية أطول كنتوا مستنيينها من زمان.

وأضاف تامر حسني، مشوقًا جمهوره: انتظروا أول خطوة في الرحلة، وهى كليب أغنيتي الجديدة حوّا، من ألبوم هرمون السعادة، يوم الخميس المقبل، الساعة السادسة مساءً.

تامر حسني حوا افتتاح مهرجان الدراما العلمين أسيل عمران

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