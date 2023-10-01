الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الإصلاح والنهضة" يوجه قواعده بالحشد لدعوة الرئيس السيسى للترشح للانتخابات

هشام عبدالعزيز،
هشام عبدالعزيز،

علق هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز".

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن حزب الإصلاح والنهضة وجه كل قواعده وكوادره بالحشد لدعوة الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أن عملية التنمية السياسية لم تغفلها القيادة السياسية بأي حال من الأحوال، والتي بدأت من مؤتمرات الشباب لإيمان الرئيس السيسي بأهمية إشراك الشباب في العملية السياسية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استراتيجية رائعة بإشادة كل مؤسسات المجتمع المدني الدولية، فضلًا عن إلغاء حالة الطوارئ، والذي لم يحدث في مصر منذ سنوات.

هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة السيسي

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