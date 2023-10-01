الرئيس له حق علينا.. مواطن قناوي: خرجنا عشان نقول إحنا معاك يا سيسي

تجمع المئات من أهالي مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، أمام مكتب الشهر العقاري بمنطقة نجع القاضي، وذلك لتوثيق توكيلات التأييدات لرئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك وسط حالة من الفرح والدعم للرئيس، مؤكدين أن رئيس الجمهورية هو من بنى حضارة مصر الحديثة خلال السنوات الجارية وذلك بعد سنوات عجاف عاشها أهالي مدن ومراكز محافظات الصعيد المختلفة.

قال علي جاب قاعود أحد أهالي قرية الحاج سلام بمركز فرشوط أنه أتى إلى الشهر العقاري ليقول نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي ليدعم الرئيس، لأنه هو الذي قام بالإصلاح خلال الفترة الماضية في مصر في البنية التحتية لمصر بعدما كانت لا توجد.

وأشار إلى أنه أتى ليقول نعم للإنجازات وليس لمجاملة الرئيس السيسي، وأن الرئيس له حق على كل مواطن مصري بأن يرد الجميل له ويخرج ليقول نعم له ليُكمل مشروع حياة كريمة الذي بدأه الرئيس السيسي.

وأضاف أن القرى كانت تفتقر للخدمات إلى أن جاء عصر الرئيس السيسي الذي بدأ في تطوير القرى واهتم بها، وبالمواطن الفقير، وبالصحاري، بعد أن كانت الصحاري غير صالحة للزراعة.

وقال أيضًا إن في قرية الحج سلام تحديدًا بعد أن كان بها صحاري كثيرة أصبحت مليئة بجميع المحاصيل الزراعية.

وفي نهاية حديثه وجه رسالة شكر للرئيس السيسي وقال إنه أتى ليقول له نعم ليُكمل ما بدأه في مشروع حياة كريمة، ووجه للرئيس رسالة وقال له "احنا معاك.. احنا معاك.. وتحيا مصر.. تحيا مصر".