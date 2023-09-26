الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رد الجميل".. أهالي المراشدة يخرجون لتوثيق توكيلات الرئاسة لدعم السيسي (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمالي محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، إقبال المواطنين لتوثيق التوكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، خاصًة بعد الإنجازات والتطوير الذي شهدته قرية المراشدة خلال فترة تولي الرئيس، ودخولها ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

يذكر أن قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمالي محافظة قنا، كانت قد شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مرتين خلال السنوات الماضية، إلى جانب تطوير القرية.

قرية المراشدة في مركز الوقف، دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة، وأصبح التطوير يملئ كل متر من أراضيها، وكل قرية ونجع في أنحاء مركز الوقف شمالي محافظة قنا، وانتاب المواطنون فرحة عارمة، وذلك أثناء توثيق توكيلات الانتخابات الرئاسية.

وبدأت 5 مكاتب توثيق في محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، في استقبال المواطنين لتوثيق التوكيلات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في مدن فرشوط وقنا وقفط ودشنا.

- رئيس الجمهورية إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية الوقف قرية المراشدة حياة كريمه

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