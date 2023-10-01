لاستكمال مسيرة البناء.. "الحرية المصري" يدعو السيسي لإعلان ترشحه للرئاسة

دعا حزب الحرية المصرى، الرئيس السيسى لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأت منذ 2014.

وقال د.ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري في بيان الأحد، إن دعم وتأييد الرئيس السيسى ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية ولمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

قدم تضحيات كثيرة من أجل الحفاظ على استقرار الدولة

أضاف أن الرئيس السيسى قدم تضحيات كثيرة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، ويمتلك الرؤية الثاقبة نحو بناء الجمهورية الجديدة بدليل المشروعات القومية التنموية الكبرى التى تم تنفيذها على كل شبر من أرض مصر، لم يسبق لها أن تتحقق على مدار عصور سابقة.

أوضح رئيس الحزب أن الدولة منذ تولى الرئيس اختارت العمل فى مسارات متوازية ومتزامنة لعودة الأمن والاستقرار، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، فضلا عن تنفيذ حزمة كبيرة لبرامج الحماية الاجتماعية.

أشار ممدوح إلى أن الحرية المصرى يدعم ترشح السيسى لاستكمال ما بدأه فى توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين المستوى المعيشى للأسر الأكثر احتياجا، موضحًا أن حزب الحرية أطلق حملة " مسيرة ومسار" لدعم ترشح الرئيس السيسي وذلك بجهود يبذلها أعضاء الحزب في جميع المحافظات لدعم استكمال التنمية والاستقرار، مؤكدًا أن من الواجب الاصطفاف خلف السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع "أن قيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المواطنين للمشاركة فى الانتخابات.