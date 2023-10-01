الرئيس السيسى: "هناك دول في أفريقيا لا تقدم أى دعم لمواطنيها لا بترول ولا كهرباء"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مشاريع المترو والسكك الحديدية والموانئ كلها تكاليفها عالية، مردفًا: "يقولوا طب متعملوش، المواني متعملوهاش، متعملوش المناطق اللوجستية، أمال عايزين تبقوا بلد إزاي تاخدوا مكانكم على الخريطة إزاي؟".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "الناس تعرف الدولة بتتعمل إزاي؟ عديت على دول إفريقية سألتها بتشتغل إزاي بيقدموا دعم إيه، الدول لا تقدم دعم لا بترول ولا كهرباء، ولا أكل ولا زراعة، لكن ممكن الأسمدة".

وأردف: "أنا بسأل عشان أتعلم، وأفاضل الناس والمثقفين والمهتمين بالشكل العام في مصر، يبقوا عارفين".