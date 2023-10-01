أبرزهم الست وحليم وأسمهان.. فنانون تغزلوا في القهوة وأحبوها

في عالم الفن والإبداع، تمثل القهوة مصدر إلهام للعديد من الفنانين الذين وجدوا في هذه المشروبات الساخنة الغنية بالنكهات والروائح، مصدر إلهام لأعمالهم الفنية.

ويشهد التاريخ على حب العديد من الفنانين الشهيرين للقهوة، وتعتبر هذه المشروبات جزءًا من حياتهم اليومية وثقافتهم الفنية، فقد يحتفل اليوم العالم باليوم العالمي للقهوة التي تم تدشينه يوم 1 أكتوبر من كل عام.

وخلال السطور القادمة يستعرض “الدستور” بعض هذه الأغاني التي تحدثت عن القهوة، والتي تعكس تنوع الثقافات والأذواق في العالم العربي.

أغنية “أهوى”.

تعد أغنية “أهوى” للفنانة أسمهان، من أشهر المغنيات في تاريخ الفن العربي، وتحكي عن حب أسمهان للقهوة، وكيف تشبهها بحبيبها، فهي تتغزل في رائحة القهوة وطعمها ولونها، وتصف كيف تشعر بالسعادة عند شربها، وتقول في بداية الأغنية:

اهوى اهوى أنا أنا أنا أنا أهوى

يا مين يقول لي اهوى

اسقيه بايدي قهوه

أنا أنا أنا أنا أهوى

اهوى القمر يسكرني ضياه واقضي طول الليل وياه

يخلي قلبي فى نشوه والدنيا همس ونجوى

يا مين يقول لي اهوى

اسقيه بايدي قهوه

وهذه الأغنية هي من كلمات مأمون الشناوي، ولحن فريد الأطرش، وتظهر فيها موهبة أسمهان في التمثيل والغناء.

أغنية “ في قهوة على المفرق”

وهناك أغنية “في قهوة على المفرق” للمطربة فيروز، التي هي من رموز الموسيقى العربية. وتقول كلمات الأغنية:

في قهوِة عَ المفرق، في موقدِة وفي نار

نبقى أنا وحبيبي نفرشها بالأسرار

جيت لقيت فيها عشّاق تنين زغار

قَعَّدوا على مقاعدنا سَرَقوا منّا المشوار

والأغنية من ألحان الأخوين الرحباني

أم كلثوم

ومن بين تلك النجوم الذين عاشوا أوقاتًا جميلة مع فنجان القهوة، ظهرت كوكب الشرق أم كلثوم بشكل مميز أثناء بروفاتها في دولة الكويت وهي تستمتع بالقهوة العربية الفاخرة.

العندليب عبدالحليم حافظ

كما تجلى حب القهوة أيضًا في صورة للعندليب عبد الحليم حافظ، حيث ظهر برفقة الفنانة الراحلة سعاد حسني وهما يتبادلان فنجان القهوة في لحظة من الود والألفة.

عبد السلام النابلسي

وهناك بعض المواقف الفنية التي عاشها الفنان عبد السلام النابلسي مع زميلاته من نجمات السينما المصرية، والتي تظهر حبه للقهوة واستخدامه لها كوسيلة للتواصل والتعبير عن مشاعره.

ففي ليلة احتفال رأس السنة، ظهر النابلسي وهو يتمتع بفنجان القهوة، وهذا يعكس حبه الكبير لهذا المشروب، لقد لاحظت النجمة نعيمة عاكف هذا التصرف وأبدت إعجابها به يُعتبر هذا الحدث لحظة مميزة حيث تم تسليط الضوء على علاقة النابلسي بالقهوة وكيف أنها جزء لا يتجزأ من حياته واهتماماته.

في لقطة أخرى، تم رصد النابلسي وهو يقرأ للفاتنة فاتن حمامة من الفنجان هذه اللقطة تعكس العلاقة القوية التي يربطها بالقهوة، فقد قام بإعطاء القهوة صفة الحيوية والإلهام. ربما يرى النابلسي القهوة كمصدر للهدوء والتأمل والإلهام أثناء قراءته للكلمات الجميلة لفاتن حمامة.

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