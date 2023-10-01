فى اليوم العالمى للقهوة 2023.. وصفات لذيذة يمكنك تجربتها

اليوم العالمي للقهوة يقام في الأول من أكتوبر من كل عام، إنه يوم يجتمع فيه عشاق القهوة ومحبوها ويحتفلون بأحد أشهر المشروبات في العالم، لا يقتصر هذا اليوم على الاستمتاع بفنجان من القهوة الجيدة فحسب، بل يتعلق أيضًا برفع مستوى الوعي بالتحديات التي يواجهها مزارعو القهوة وتعزيز الممارسات المستدامة في صناعة القهوة.

القهوة هي مشروب لذيذ يمكن الاستمتاع به بعدة طرق مختلفة، سواء كنت تفضلها ساخنة أو مغطاة بالكريمة المخفوقة أو رقائق الشوكولاتة، فإن القهوة لديها ما تقدمه للجميع، ومع ذلك فإنها لا تقتصر على كونها مجرد مشروب، بل يمكن الاستمتاع بها على شكل كعك، أو حلوى، أو شوكولاتة، وغيرها من الأطعمة.

فيما يلي بعض الوصفات المغرية المعتمدة على القهوة لتجربتها في يوم القهوة العالمي.

كعكة القهوة

مكونات:

200 جرام زبدة

1.5 كوب سكر ناعم

4 بيضات

2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

3 أكواب بسكويت مطحون

1 كوب مسحوق الكاكاو

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع كوب من مغلي القهوة

كريمة طازجة حسب الحاجة

سكر بودرة للتزيين

طريقة التحضير:

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الزبدة في وعاء، أضيفي السكر وقومي بخفق الخليط حتى يتغير لونه.

نكسر البيض ونضيفه إلى الخليط، تخلط جيدًا حتى تتشكل قمم طفيفة.

أضيفي خلاصة الفانيليا إلى الخليط واخلطيه جيدًا، أضيفي البسكويت ومسحوق الكاكاو والبيكنج باودر، يُقطع المزيج ويُطوى بلطف ويُخلط جيدًا.

أضيفي مغلي القهوة وقومي بتقطيع الخليط بلطف حتى يمتزج جيدًا.

ننقل الخليط إلى أكواب، ضعي الكريمة في الأعلى ثم وزعيها باستخدام عود أسنان لعمل تصميمات حسب الرغبة.

اخبزيها على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة.

نخل السكر البودرة على الوجه.

بارفيه القهوة والبسكويت

مكونات:

1 ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة سريعة الذوبان

1 كوب بسكويت مطحون خشن

1 كوب كريمة مخفوقة

2 ملعقة آيس كريم فانيليا

2 ملعقة كبيرة شوكولاتة داكنة مبشورة

2 ملعقة كبيرة من شرائح اللوز المحمص

طريقة:

قم بخلط القهوة مع 1.5 ملعقة صغيرة من الماء الدافئ في وعاء صغير واخلطهما جيدًا.

قم بخلط الكريمة المخفوقة مع خليط الماء والقهوة، واخلطهما جيدًا واتركهما جانبًا.

أحضري كوب التقديم، ضعي فيه ربع كوب من خليط الكريمة المخفوقة بالقهوة، وربع كوب من البسكويت ومغرفة من الآيس كريم، ثم مرة أخرى ربع كوب من خليط الكريمة المخفوقة بالقهوة، وربع كوب من بسكويت.

ضعي فوقها ملعقة كبيرة من الشوكولاتة المبشورة وملعقة كبيرة من شرائح اللوز.