الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تزامنا مع اليوم العالمي لها.. تعرف على فوائد وأضرار القهوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحتفل العالم اليوم الموافق 1 أكتوبر باليوم العالمي للقهوة، حيث تم إطلاق هذا اليوم رسميًا في 1 أكتوبر 2015؛ وتحظى القهوة بشعبية كبيرة حول العالم وتعتبر مصدرًا شائعًا للتنشيط والاستمتاع.

يرصد "الدستور" بعض فوائد القهوة، والتي جاءت كالآتي: 

زيادة الانتباه والتركيز

يحتوي الكافيين الموجود في  القهوة على تأثير منشط يمكن أن يساعد في زيادة الانتباه والتركيز.

زيادة الطاقة

يمكن للقهوة أن تعزز الطاقة واليقظة العامة، وذلك بفضل تأثيرها المحفز على الجهاز العصبي المركزي.

تحسين الأداء الرياضي

 تشير بعض الدراسات إلى أن تناول كمية مناسبة من القهوة قبل التمرين قد يحسن الأداء الرياضي ويزيد من قدرة الجسم على التحمل.

حماية الكبد

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن استهلاك القهوة يمكن أن يقلل من خطر تطور أمراض الكبد مثل تليف الكبد وسرطان الكبد.

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على الجانب الآخر، هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها بشأن استهلاك القهوة وهم:

 

اضطرابات المعدة

 قد يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات المعدة مثل حرقة المعدة أو ارتجاع حمض المعدة نتيجة تناول القهوة.

اضطرابات النوم

 يحتوي الكافيين الموجود في القهوة على تأثير منشط قد يؤثر على نوعية وكمية النوم، وبالتالي قد يسبب صعوبة في النوم لدى بعض الأشخاص.

التعود والإدمان

يمكن أن يؤدي تناول القهوة بشكل متكرر إلى التعود والإدمان على الكافيين، مما يجعل الجسم يحتاج إلى جرعات أعلى لتحقيق نفس التأثير.

زيادة ضغط الدم

 يحتوي الكافيين على تأثير مؤقت في زيادة ضغط الدم، وبالتالي يجب أن يتخذ المرضى المصابون بارتفاع ضغط الدم احتياطات عند استهلاكه.

 

تذكر أن استهلاك القهوة يختلف من شخص لآخر، وقد يتأثر كل فرد بشكل مختلف، ومن المهم مراعاة توازن استهلاكك للقهوة والاستماع لجسمك وتفضيلاتك الشخصية.

اليوم العالمي للقهوة القهوة زيادة الانتباه زيادة الطاقة تحسين الأداء الرياضي

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