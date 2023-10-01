"الفاو" تحذر من اختفاء نصف مزارع القهوة بسبب تغيرات المناخ (فيديو)

قال الدكتور الزيتوني ولد دادة، نائب مدير قسم تغير المناخ بالفاو، إنه من الوارد أن تختفي أكثر من نصف مزارع القهوة في ظل تغيرات المناخ القاسية التي يشهدها العالم، مثل الفيضانات القاتلة والمدمرة مثلما حدث في دولة ليبيا مؤخرًا.

ولفت دادة، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أن القهوة نبات صغير وحساس يتأثر بالتغيرات المناخية، فضلًا عن حاجته لظروف مناخية محددة ووجود تربة غنية بالمغذيات، منوهًا بأن القهوة تنمو في مناطق محددة بالعالم خاصة في الجبال.

القطاع الزراعي الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية

وأوضح نائب مدير قسم تغير المناخ بالفاو، أن القطاع الزراعي هو الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، ولاحظنا مؤخرًا قلة الأمطار في بعض المناطق الجبلية التي تزرع فيها القهوة، وهي ضرورة للغاية من أجل زراعة القهوة.

ونوّه نائب مدير قسم تغير المناخ بالفاو، بأن هناك تهديدًا مستمرًا فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، وهناك بعض الحلول القائمة الآن للحفاظ على زراعة القهوة وهي عدم الاعتماد على إنتاجية منطقة واحدة للقهوة، مثل أمريكا اللاتينية التي تنتج حوالي 60% حول العالم.

وتابع: "يجب الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإيجاد أنواع أخرى من القهوة، فضلًا عن التخطيط على المدى الطويل لمكافحة التغير المناخي".