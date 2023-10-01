الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستقبل دون قهوة.. أزمة المناخ تهدد 50% من مزارع البن فى العالم

مزارع البن
مزارع البن

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا حول التغير المناخي وتأثيره في مزارع البن، وذلك تحت عنوان "مستقبل دون قهوة.. أزمة المناخ تهدد 50% من مزارع البن في العالم".

أزمة المناخ باتت تهدد جزءًا كبيرًا من محاصيل البن

هل تخيلت العالم في يوم من الأيام بدون قهوة؟، التغيرات المناخية كانت لها الإجابة عن هذا التساؤل، فأزمة المناخ باتت تهدد جزءًا كبيرًا من محاصيل البن خلال السنوات القادمة خاصة في أمريكا اللاتينية.

ووفقًا لدراسات مختلفة كان آخرها تشير إلى إمكانية تقليل المناطق الأكثر ملاءمة لزراعة البن بنسبة تزيد عن 50% على الصعيد العالمي في الثلاثين سنة القادمة، وحاليا يتأهب ملايين المزارعين حول العالم بسبب هذه الأزمة المنتظرة، والتي أصبحت آثارها واضحة بصورة كبيرة على مزارع القهوة في كل مكان، فتلك النباتات غير قادرة على التكيف وفي حاجة إلى بيئة مثالية للغاية.

وفي اللحظة التي غيرت فيها أزمة المناخ معادلة درجات الحرارة، بدأت هذه النباتات في المعاناة إلى حد بعيد، في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال يوجد 5 من أكبر 10 منتجين للبن في العالم، وتشير التقارير الصادرة عن بنك التنمية الأمريكي إلى أن آثار تغير المناخي تخلق عاصفة كاملة تهدد الملايين من صغار المنتجين في أمريكا اللاتينية وكذلك في بقية العالم.

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