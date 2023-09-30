السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

فى اليوم العالمى لها.. تعرف على فوائد وأضرار "القهوة"

القهوة
القهوة

يحتفل الكثيرون باليوم العالمي للقهوة، في الأول من أكتوبر كل عام، حيث إن قهوة الصباح هي روتين يومي للعديد من الأشخاص حول العالم ولا يمكن تجاهل شعبيتها.

تعتبر القهوة واحدة من أشهر المشروبات في العالم، وتوفر لنا طريقة رائعة للاستمتاع والاسترخاء، ومع ذلك هناك جدل حول فوائد وأضرار استهلاكها.

وفي السطور التالية يوضح خبراء التغذية بموقع "hindustantimes" فوائد وأضرار مشروب القهوة لنفهم تأثيره على صحتنا.

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فوائد مشروب القهوة:

  • زيادة مستويات الطاقة: يعزي تأثير القهوة الأساسي إلى مادة الكافيين، وهي مادة محفزة تساعد في زيادة مستويات الطاقة والتركيز، حيث يمكن أن يؤدي تناول كوب قهوة في الصباح إلى الاستفادة من فوائد هذه المادة والشعور بالنشاط واليقظة.
  • تحسين القدرة العقلية: تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول القهوة بشكل معتدل قد يساهم في تحسين الوظائف العقلية مثل التركيز والانتباه والذاكرة، تعتبر القهوة بمثابة منبه طبيعي يمكن أن يزيد من اليقظة العقلية والأداء الإدراكي.
  • حماية الجسم من الأمراض: يحتوي مشروب القهوة على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "التغذية" أظهرت أن استهلاك القهوة بشكل معتدل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد والسرطان، وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة.

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أضرار مشروب القهوة:

  • الإدمان والأعراض الانسحابية: قد يصبح الاعتماد على القهوة مشكلة حيث يمكن أن يؤدي تناولها بكميات كبيرة ولفترات طويلة إلى الإدمان على الكافيين، فعندما تقلل من تناول القهوة فجأة، قد تواجه أعراضا انسحابية مثل الصداع والتعب.
  • تأثيرها على النوم: يعتبر الكافيين محفزًا قويًا وقد يؤثر على نوعية النوم، تناول القهوة في الأوقات المتأخرة من اليوم ربما يزعج نمط النوم الطبيعي ويصعب النوم.
  • مشاكل في الجهاز الهضمي: قد يعاني بعض الأشخاص من مشكلات في الجهاز الهضمي بعد تناول القهوة بسبب احتوائها على الكافيين والأحماض العضوية، قد تسبب القهوة حموضة المعدة والإسهال لبعض الأشخاص.

في اليوم العالمي للقهوة، أكد الخبراء، أن استهلاك مشروب القهوة بشكل معتدل يمكن أن يكون مفيدًا للصحة واليقظة العقلية، ومع ذلك، يجب أيضًا أن نكون حذرين ونتجنب تناول الكميات الزائدة والاعتماد الزائد على الكافيين. 

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