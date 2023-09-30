من العربى للتركى.. أشهر مشروبات القهوة باليوم العالمى لها

القهوة هي مشروب شهير ومحبب للكثير من الناس حول العالم، تحضر القهوة من حبوب البن المحمصة والمطحونة، وتتنوع طرق تحضيرها وإضافاتها حسب الثقافات والأذواق.

ويعتبر اليوم العالمي للقهوة هو مناسبة للاحتفال بمشروب القهوة في جميع أنحاء العالم وأول تاريخ رسمي لهذا اليوم هو 1 أكتوبر 2015، حيث كما وافقت عليه المنظمة الدولية للقهوة وتم إطلاقه في ميلان.

وقد استغل هذا اليوم أيضًا للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البن، ففي هذا اليوم سوف يقدم العديد من شركات القهوة أكوابًا مجانية ومخفضة من القهوة، وبهذا المناسبة، نرصد في السطور التالية أنواع مشروبات القهوة في العالم وفقًا ما ذكرته صحية "ميرور" البريطانية.

هناك نوعان رئيسيان من حبوب القهوة: الأرابيكا والروبوستا، فالنوع الأول يحتوي على نسبة أقل من الكافيين وتمتاز بمذاق لذيذ ونكهة زهرية، حيث تزرع هذه الحبوب في المناطق الجبلية في إثيوبيا والبرازيل والمكسيك.

أما الروبوستا تحتوي على نسبة أعلى من الكافيين وتمتاز بمذاق مر وجسم كثيف، تزرع هذه الحبوب في مناطق معينة كالفيتنام والبرازيل والهند وإندونيسيا.

أنواع مشروبات القهوة في العالم:

الإسبرسو: قهوة إيطالية سوداء ثقيلة تحضر بغلي القهوة مع القليل من الماء تحت ضغط عالٍ. تُستخدم هذه القهوة كأساس للعديد من المشروبات الأخرى.

الكابتشينو: قهوة شهيرة تحضر بمزج كمية متساوية من الإسبريسو مع الحليب المركز، وتغطّى بطبقة من رغوة الحليب، حيث يمكن إضافة بعض النكهات لها مثل الفانيلا أو الشوكولاتة.

اللاتيه: قهوة لذيذة تحضر بمزج كمية من الإسبريسو مع كمية كبيرة من الحليب، وتغطّى بطبقة رقيقة من رغوة الحليب.

الأمريكانو: قهوة سوداء تحضر بإضافة كمية من الماء الساخن إلى كمية من الإسبريسو، حيث تُشرَب هذه القهوة دافئة أو باردة.

الموكا: قهوة حلوة تحضر بمزج قهوة اللاتيه مع شراب أو صوص الشوكولاتة، وتزين بطبقة من رغوة الحليب أو الكريمة.

الفلات وايت: قهوة جديدة تحضر بصب كمية صغيرة من رغوة الحليب على كمية من الإسبريسو. تختلف هذه القهوة عن قهوة اللاتيه بأنها أقل حلاوة وأكثر كثافة.

الماكياتو: قهوة بسيطة تحضر بإضافة كمية قليلة من رغوة الحليب إلى كمية من الإسبرسّو، تشرب هذه القهوة سادة أو مع السكر.

القهوة العربية: قهوة قديمة تحضر من حبوب البُن المحمصة والمطحونة بشكل ناعم، وتغلى مع حبوب الهيل والزعفران، تقدم هذه القهوة مُرة دون سكر، في فناجين صغيرة خاصة، حيث تُعتبر هذه القهوة من أصول الضيافة في معظم البلاد العربية.

القهوة التركية: قهوة مشابهة للقهوة العربية، لكنها تحضر بإضافة السكر إلى الماء قبل غلي القهوة، تقدم هذه القهوة في فناجين صغيرة، وتزين بطبقة من رغوة القهوة.