أشهرها "روث الفيل".. تعرف على أغرب نوع من البن باليوم العالمى للقهوة

تعتبر القهوة من أشهر المشروبات المحبوبة حول العالم، فهي تتميز بنكهتها الفريدة وقوامها اللذيذ الذي يثير حواس الشخص ويمنحه الانتعاش والطاقة، ومع انتشار ثقافة تجربة أنواع جديدة من القهوة، بدأ بعض الأنواع الغريبة في الظهور واكتساب شهرة عالمية.

فإذا كنت من محبي التجارب الجريئة والمثيرة في عالم القهوة، ففي السطور التالية نقدم أشهر وأغرب أنواع القهوة في العالم وفقًا لما ذكره موقع "homegrounds"، احتفالًا باليوم العالمي للقهوة، والذي خصص له غدًا 1 أكتوبر من كل عام.

أغربها قهوة "براز الفيل"

يوم القهوة العالمي هو مناسبة سنوية يتم الاحتفال بها في 1 أكتوبر من كل عام، وتعتبر هذه المناسبة فرصة للاحتفال بأشهر وأغرب أنواع القهوة المتاحة في أنحاء العالم، ومن بين هذه الأنواع الغريبة التي لفتت انتباه العديد من الناس هي قهوة براز الفيل.

يوم القهوة العالمي هو فرصة رائعة لاكتشاف وتجربة أشهر وأغرب أنواع القهوة في العالم، بما في ذلك قهوة براز الفيل، والتي تعتبر أغلي وأشهر الأنواع.

تعود أصول فكرة قهوة "براز الفيل" إلى ثقافات قديمة كانت تستخدم هذه الطريقة لاستخلاص نكهات القهوة الفريدة، حيث يتم جمع حبوب القهوة التي تمر عبر الجهاز الهضمي للفيلة، حيث يتم تحويلها إلى قهوة فريدة من نوعها تتميز بنكهة قوية ومذاق ممتع.

تلقت قهوة براز الفيل إقبالًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تصنف كأحد أغرب أنواع القهوة المتاحة في العالم، فواحدة من أبرز الدول التي تنتج هذه القهوة الغريبة هي تايلاند، حيث يتم استخدام حبوب قهوة عالية الجودة مرورًا عبر الجهاز الهضمي للفيلة ومن ثم تجفيفها وطحنها لإعداد القهوة النهائية.

قهوة براز الفيل

ومن المهم أن نذكر أن قهوة براز الفيل لا تحتوي على أي فضلات حيوانية وأن عملية صناعتها تتبع أعلى معايير النظافة والجودة، وعلى الرغم من طريقة تحضيرها الغريبة، إلا أن هذه القهوة تتمتع بنكهة غنية ومميزة تتناسب مع أذواق العديد من محبي القهوة.

أما عن سعر قهوة براز الفيل، فتعتبر أحد أغلى أنواع القهوة المتاحة في السوق، يعود ذلك إلى صعوبة جمع الحبوب وتجهيزها، بالإضافة إلى ندرة إنتاجها، لذا، فإنه يمكن للمستهلكين الاستعداد لدفع مبالغ مرتفعة لتجربة هذه التجربة الفريدة في عالم القهوة.