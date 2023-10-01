في اليوم العالمي لها.. 5 كتب تتحدث عن القهوة في الأدب العربي

في اليوم العالمي للقهوة، الذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام يحتفل العالم بمشروب القهوة الشهير والمحبوب من قبل الكثيرين، إن رائحتها العطرة ونكهتها اللذيذة تجعلها رفيقًا مثاليًا في الصباح وخلال فترات الاستراحة، ومع تزايد شعبية القهوة، فإن الكتب التي تتحدث عنها أصبحت مصدرًا قيمًا للمعرفة والتمتع بثقافتها المتنوعة.

وبهذه المناسبة يستعرض “الدستور” خمسة كتب تتحدث عن مشروب القهوة، والتي يمكن أن تثري فهمك واستمتاعك بهذا العنصر الحيوي في حياتنا اليومية.



1 - كتاب غواية الاسم سيرة القهوة وخطاب التحريم لسعيد السريحي

كتاب يروي تاريخ القهوة منذ اكتشافها في إثيوبيا وانتشارها في العالم الإسلامي وأوروبا وأمريكا، ويتناول الجدل الديني والسياسي حول تحريمها أو إباحتها، ويستعرض أدب القهوة وفنونها وأصنافها وطرق تحضيرها.

2 -كتاب أدبيات الشاي والقهوة لمحمد طاهر الكردي

كتاب يجمع بين مقالات وقصص وشعر عن المشروبات الساخنة، خاصة الشاي والقهوة، ويرصد تأثيرها على حياة الإنسان وفكره وإبداعه، ويربط بين تاريخ هذه المشروبات وتاريخ الأدب والثقافة.

3 - World Atlas of Coffee لجيمس هوفمان

كتاب يعتبر مرجعًا شاملًا لكل ما يتعلق بالقهوة، من حباتها إلى فنجانها، يقدم الكتاب معلومات عن أصول القهوة وطرق زراعتها وحصادها وتجارتها في مختلف دول العالم، كما يشرح طرق التخمير المختلفة والأدوات المستخدمة في ذلك، بالإضافة إلى نصائح عن كيفية اختيار أفضل حبوب القهوة والحفاظ على جودتها.

4 – كتاب القهوة والأدب.. المقاهي الأدبية من القاهرة إلى باريس للكاتب جيرار جورج لومير

ويعد الكتاب وكما جاء على موقع ناشر الكتاب واحدًا من أهم الكتب التي تعالج نشأة المقهى وانتشارها، وعلاقة المقهى بالآداب والفنون، ابتداءً من نشأة القهوة شرابًا وحتى وصولها إلى أوروبا عن طريق مبعوث السلطان العثماني أغا مصطفى راكا الذي زار باريس في العام 1669، وأهمية هذا الكتاب تنبعث من إضافة التحليل السوسيولوجي لانتشار المقاهي إلى التحقق التاريخي من تطورها وانتشارها.

ويتابع لومير هذه التطورات التاريخية والثقافية للمقهى بصورة واسعة ويحدد علاقتها المباشرة بتطور الآداب والفنون فضلاً عن علاقتها المباشرة بتطور المدنية من الناحية العمرانية والثقافية والسكانية.

5 - كتاب رجل بنكهة القهوة للكاتبة فوزية الخليوي

رواية تجمع بين الرومانسية والإثارة والغموض، حول امرأة تعشق رجلاً لا تعرف عنه سوى اسمه وصورته، وتحاول أن تجده بعد أن اختفى فجأة، في رحلتها، تدخل عالم القهوة وتتعرف على أصولها وأساطيرها وأسرارها.





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