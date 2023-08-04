الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

نذير شؤم على المطربات.. سر تسمية أسمهان بهذا الاسم

أسمهان
أسمهان

كشفت مجلة "نورا" في عددها الصادر عام 1984، سرًا عن الفنانة الراحلة أسمهان، كان قد أعلنه شقيقها فؤاد الأطرش، وجاء نص الخبر كالتالي: "أذاع الأستاذ فؤاد الأطرش الشقيق الأكبر لعملاقيّ الغناء الراحلين فريد الأطرش، وآمال الأطرش، الشهيرة بـ أسمهان، سرًا هامًا في الاحتفالات الفنية التي أُقيمت بمناسبة مرور 40 عامًا على رحيل شقيقته المطربة الكبيرة، التي قضت نحبها في الرابع عشر من يوليو عام 1944 بحادث سقوط سيارتها في ترعة مياه وهي في طريقها من رأس البر إلى القاهرة".

سر تسمية أسمهان بهذا الاسم

وذكرت المجلة: "كان فؤاد الأطرش قد سئل عن إعطاء اسم أسمهان لشقيقته الراحلة عندما بدأت الغناء، وعن الذي اختار لها هذا الاسم الفني الذي أصبح علمًا في تاريخ الموسيقى العربية، فقال فؤاد الأطرش، إن المُلحن القديم داوود حسني، كان قد اكتشف فتاة مصرية جميلة الصوت وقدمها فعلًا إلى عالم الغناء بعد أن سمّاها بـ أسمهان، ولكن الفتاة فارقت الحياة بعد فترة قصيرة من بدئها للغناء واحتفظ الملحن بالاسم الفني الذي أعطاه لها إلى أن اكتشف آمال الأطرش، فأعطاها هذا الاسم الذي يبدو أنه كان شؤمًا على من حملته من المطربات".

ورفض فؤاد الأطرش، إنتاج فيلم يروي قصة حياة شقيقته الصغرى أسمهان؛ لأنه لا يتصور أن هناك ممثلة ما أو مطربة يمكن أن تجسِّد شخصيتها، كما أنه يرفض أن تتناول قصة أو فيلم يروي سيرة أسمهان أي جانب من حياتها الشخصية.

ويشار إلى أن أسمهان مغنية وممثلة سورية، اسمها الحقيقي آمال الأطرش وهي شقيقة الموسيقار فريد الأطرش، من مواليد عام 1912، ورحلت عن عالمنا عام 1944.

سر تسمية أسمهان بهذا الاسم فؤاد الأطرش آمال الأطرش المطربة الكبيرة رأس البر إلى القاهر تاريخ الموسيقي العربية

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