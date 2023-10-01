نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة بكليتي الطب والتربية النوعية

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكليتي الطب اليشرى، والتربية النوعية لمتابعة الدراسة وسير العملية التعليمية.



رافقه خلال الجولة الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ووكلاء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



وإلتقى نائب رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات والمدرجات الدراسية والمعامل مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة المشاركة فى الأنشطة الطلابية الهادفة التي تنظمها الجامعة فى مختلف المجالات.



من ناحية أخرى قام الدكتور تامر سمير بتفقد المدينة الجامعية بكفر سعد لمتابعة أعمال التسكين للطلاب الجدد.



والأنشطة وصالة الألعاب الرياضية يرافقه الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء فى التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية.

كما أجري الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية موسعة لسير العملية التعليمية بكليات التمريض والتربية والحقوق.



جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتورة مروة مصطفي عميد كلية التمريض، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، ووكلاء الكليات.



وخلال جولته هنأ الدكتور السيد فوده عمداء، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب ببدء العام الدراسي الجديد.



ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الطلاب الجدد بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية وقام بتعريفهم بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة والذي يعمل علي تنمية مهاراتهم، مشيرا إلي اهتمام الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم.



كما اطمأن الدكتور السيد فوده على انتظام سير العملية التعليمية داخل المدرجات والقاعات الدراسية والالتزام بجدول المحاضرات.