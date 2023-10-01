ضمن مبادرة "بلغنى".. استمرار رفع تراكمات القمامة بمدن وقرى قنا

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة وإزالة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمراكز وقرى المحافظة، ضمن مبادرة "بلغني"، من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها.

ففي مدينة دشنا، أوضح عبداللاه خبير رئيس المدينة، أنه تم وضع 100 صندوق قمامة، فضلًا عن رفع 3 نقلات قمامة خلال الفترة الواحدة من كل منطقة، كما يتم المرور يوميًا باللودر الزاحف والقلابات على كافة المناطق لرفع تراكمات القمامة غير الموجودة داخل صناديق.

وفى مدينة فرشوط، قال عزت السيد رئيس المدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط والقرى التابعة لها أعدت برنامج يومى لرفع تراكمات القمامة، يتم من خلاله المرور على 83 نقطة تجميع قمامة بمختلف شوارع وميادين المدينة والقرى التابعة لها، ويتم رفع أى تراكمات قمامة بتلك النقاط أولًا بأول.

ومن جانبه شدد محافظ قنا على ضرورة المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدافن الصحية، والتأكد من وضع غطاء خارجي على حمولات السيارات؛ حفاظًا علي الطرق العامة والبيئة، مناشدًا جموع المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، مؤكدًا أن الدولة تتبنى خطة طموحة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة.

في سياق آخر، كان قد صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري، نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية المنيرة التابعة لمركز قنا.

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى علاج ومناظرة 567 رأس ماشية متنوعة، حيث تم علاج 500 حيوان ضد الطفيليات الخارجية.