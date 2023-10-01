الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي مما زاد من الضغوط التضخمية

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي للشركات ومنتجي الكهرباء ما زاد من الضغوط التضخمية التي أجبرت البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء الأحد، بأن الإعلان الخاص بشركة "بوتاس" للغاز التي تديرها الدولة يتضمن الصناعات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن زيادة نسبتها 20% في أسعار الكهرباء للمستهلكين الصناعيين، والتي تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

رفع البنك المركزي التركي

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 2150 نقطة أساس، في 4 اجتماعات متتالية، لنسبة تصل إلى 30%.

وتسارع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 59% في شهر أغسطس مع زيادة شهرية بنسبة 9.1%، مدفوعا بانخفاض قيمة الليرة وزيادة الضرائب.

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الحكومة التركية ترفع أسعار الكهرباء

وفي سبتمبر الماضي رفعت الحكومة التركية أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20% ونحو 50% للقطاع الصناعي، ما زاد الضغوط على التضخم الذي بلع قرابة 80 بالمئة.

من المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقا لحسابات وكالة رويترز، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.

هيئة تنظيم الطاقة التركية

وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 بالمئة، وبنسبة 30 بالمئة للقطاع العام والخدمات و50% للقطاع الصناعي.

وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4%، و47.6% لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار.

وقالت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5%.

وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى الصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك وباء كوفيد-19.

وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلا عن الانخفاض الحاد في الليرة، والذي بلغ 44 بالمئة في 2021 وأكثر من 27 بالمئة هذا العام- إلى ارتفاع الأسعار محليا.

تركيا الضغوط التضخمية رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة أسعار الكهرباء تنظيم الطاقة التركية

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