الدول العربية تدين الهجوم الإرهابي في تركيا

أدانت عددا من الدول العربية التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة بينما أمر الإدعاء العام التركي بحظر النشر فيما يتعلق بالهجوم.

الأردن يدين

حيث أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، في العاصمة أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، تضامن المملكة مع الجمهورية التركية الشقيقة، ورفضها واستنكارها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

السعودية تدين

كما أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية تركيا الشقيقة، والتي أدّت إلى إصابة عددٍ من عناصر الأمن التركي.

وأكّدت الوزارة، رفض المملكة التام كل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، وتجفيف منابع تمويله؛ معربةً عن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، والأمن والسلامة لتركيا وشعبها الشقيق.

فلسطين تدين

كما أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها بأشد العبارات التفجير الإرهابي وأدى الى وقوع إصابات في صفوف عناصر الامن.

وأكدت وقوف فلسطين مع الجمهورية التركية وشعبها في مواجهة الإرهاب، وكما أعربت عن ثقتها بقدرة الحكومة والشعب التركيين على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه.

مصر تدين

أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأحد، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعبًا، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

هجوم إرهابي في تركيا

وأكدت مصر موقفها الثابت الذي يرفض كل أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.

وأصدر الادعاء العام في أنقرة أمرًا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالهجوم الإرهابي صباح اليوم الأحد على أنقرة.

وسبق وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، عن تعرض مقر الوزارة لهجوم إرهابي صباح اليوم الأحد نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تم القضاء عليه.