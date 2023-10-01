انفجار إرهابى بالقرب من الداخلية التركية

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، إن دوي انفجار سمع في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان والوزارات.

وأضافت بعض التقارير أن صوت إطلاق رصاص تلى ذلك، دون الكشف عن أي تفاصيل أو ملابسات حتى الآن.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام، فقد تم إغلاق الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة، كما تم إغلاق تقاطع كيزيلاي في أنقرة مع انتشار فرق مختصة تحقق في سبب الانفجار.

يأتي هذا بينما أعلن وزير الداخلية التركي عن أن إرهابيين هاجموا مدخل إدارة الأمن في وزارة الداخلية في أنقرة.

وقال الوزير إن إرهابي أقدم على تفجير نفسه وتم استهداف إرهابي آخر وسط أنقرة، كما تبادلت قوات الأمن مع الإرهابيين إطلاق النار.

سفير مصر لدى تركيا يقدم أوراق اعتماده إلى أردوغان

وقدم السفير عمرو الحمامي، أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كسفير لمصر لدى الجمهورية التركية.

وقد عبر السفير عمرو الحمامي للرئيس التركي عن اعتزازه بأن يتم تعيينه كأول سفير لمصر لدي تركيا بعد أكثر من 10 سنوات، مؤكدًا اعتزامه العمل على تعزيز العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في كل المجالات.

أردوغان ينقل تحياته للرئيس السيسي

من جانبه، نقل الرئيس التركي خالص تحياته إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد أردوغان علي الإرث التاريخي والحضاري المشترك بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وأهمية استعادة أطر التعاون بين مصر وتركيا على كل الأصعدة.

وأثنى رجب أردوغان على مستوى العلاقات التجارية، مبرزًا ضرورة الوصول بها إلى آفاق أرحب في أقرب فرصة، أخذًا في الاعتبار أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا.

وسبق وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن زلزالًا قويًا ضرب محافظة بينجول التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذي وقع مساء أمس الأحد، الساعة 23:18 بالتوقيت المحلي لـ تركيا في منطقة يايلادير، كان بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.