البنك الدولي مشيدًا ببرنامج صعيد مصر: نموذج للتنمية المتكاملة على أرض الواقع

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول نتائج الزيارة الأولى لستيفان جييمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في القاهرة واليمن وجيبوتي لمحافظة قنا لمتابعة أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

نموذج للتنمية المحلية المتكاملة

وأشار التقرير إلى أن المدير الإقليمي للبنك الدولي التقى خلال زيارته لقنا مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تناولت الزيارة عرض لأهم مخرجات ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة ودوره في تعزيز تنافسية المحافظات وتحسين البنية الأساسية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي لمحافظة قنا وما شهده من طفرة تنموية أحدثها البرنامج في محافظة قنا على مستوى خدمات البنية الأساسية والأنشطة الاقتصادية والتطور في العنصر البشري بعد أن كانت واحدة من أكثر المحافظات فقرًا خلال العقد الماضي يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادية في التوجهات التنموية والاقتصادية للحكومة المصرية خاصة في تنمية وتطوير المناطق الأكثر فقرًا بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.

أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023

وأضاف وزير التنمية المحلية أن النظرة الإيجابية لمجموعة البنك الدولي نحو أداء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للمشروعات التنموية بشهادة عدد من التقارير الواردة إلى الحكومة المصرية من البنك الدولي خلال الأشهر القليلة الماضية، وكذا حصول البرنامج علي جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، كلها إشادات تعكس نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة، فضلًا عن إسهام البرنامج في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بجمهورية مصر العربية.