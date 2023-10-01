الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البنك الدولي مشيدًا ببرنامج صعيد مصر: نموذج للتنمية المتكاملة على أرض الواقع

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول نتائج الزيارة الأولى لستيفان جييمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في القاهرة واليمن وجيبوتي لمحافظة قنا لمتابعة أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

نموذج للتنمية المحلية المتكاملة

وأشار التقرير إلى أن المدير الإقليمي للبنك الدولي التقى خلال زيارته لقنا مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تناولت الزيارة عرض لأهم مخرجات ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة ودوره في  تعزيز تنافسية المحافظات وتحسين البنية الأساسية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي لمحافظة قنا وما شهده من طفرة تنموية أحدثها البرنامج في محافظة قنا على مستوى خدمات البنية الأساسية والأنشطة الاقتصادية والتطور في العنصر البشري بعد أن كانت واحدة من أكثر المحافظات فقرًا خلال العقد الماضي يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادية في التوجهات التنموية والاقتصادية للحكومة المصرية خاصة في تنمية وتطوير المناطق الأكثر فقرًا بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.

 أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023

وأضاف وزير التنمية المحلية أن النظرة الإيجابية لمجموعة البنك الدولي نحو أداء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للمشروعات التنموية بشهادة عدد من التقارير الواردة إلى الحكومة المصرية من البنك الدولي خلال الأشهر القليلة الماضية، وكذا حصول البرنامج علي جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، كلها إشادات تعكس نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة، فضلًا عن إسهام البرنامج في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بجمهورية مصر العربية.

هشام آمنة وزير التنمية المحلية المدير الإقليمي للبنك الدولي محافظ قنا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

مواد متعلقة

بـ5 دورات يستفيد منها 165 متدربا.. انطلاق الأسبوع التدريبي الثامن للمحليات غدا

بعد تطبيق التوقيت الشتوى اليوم.. مواعيد عمل المطاعم والكافيهات خلال الشتاء

حصاد نشاط وزارة التنمية المحلية فى أسبوع (إنفوجراف)

رفع درجة الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد

وزير التنمية المحلية: 90 مليون مستفيد من مبادرات الرئيس للنهوض بالمحليات

الحصاد الأسبوعي.. "التنمية المحلية × أسبوع" (انفوجراف)

تركيب 13 محطة طاقة شمسية بقرى "حياه كريمة" فى 3 محافظات

وزير التنمية المحلية: الصعيد يحظى بأولوية كبيرة فى الاستفادة من "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

عاجل| الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

الخط الثالث للمترو يستعد لإطلاق خدمة السكوتر فى 4 محطات

تقرير: الاتحاد الإنجليزى يقرر معاقبة ليفربول بعد لقاء توتنهام

الأهلى يضمن المستوى الأول.. وبيراميدز فى المستوى الثانى بقرعة دور المجموعات بدورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو خان

رجل غيّر الصورة الذهنية لمصر فى عيون العالم

أحمد غنام

ثورة 26 سبتمبر

أحمد أبوالمحاسن

الحياد فى زمن الانتخابات خيانة

أسامة الشندويلي

حكاية وطن.. ماذا يحتاج المصريون من الرئيس؟

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية