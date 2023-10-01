الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مرسى مطروح تعلن انتهاء موسم الصيف وعدم نزول البحر حفاظًا على أرواح الجميع

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح عن إنتهاء موسم الصيف وكافة الخدمات المقدمة من المدينة، علي جميع الشواطئ العامة التابعة للمركز بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم الأحد الأول من أكتوبر 2023 ليكون نهاية الموسم الصيفي السياحي.

تحذير رواد الشواطئ من نزول البحر بجميع الشواطئ العامة

وحذر رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح الجميع رواد الشواطئ من نزول البحر بجميع الشواطئ العامة لعدم توفر خدمات وأفراد إنقاذ، منوهًا أن المركز غير مسئول نهائيًا عن حالات الغرق بالشواطئ، اعتبارا من اليوم الأحد في الأول من أكتوبر الجاري وهو موعد نهاية موسم الصيف بشكل رسمي، مناشدًا الجميع باتباع التعليمات الصادرة من مركز ومدينة مرسى مطروح بالالتزام والاستجابة، حفاظًا على أرواح الجميع، في موسم صيفي ناجح، بفضل وعي أبناء وشباب مطروح العاملين بالشواطئ فهم خير سفراء للمحافظة.    

ارتفاع نسبة الإشغالات الفندقي في موسم الصيف 

وأشار إلى أن شواطئ مرسى مطروح شهدت هذا العام في موسم الصيف إقبالًا كبيرًا، وتوافد ضيوف ومصطافي ومحبي المدينة الساحلية في الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، وانعكس ذلك على ارتفاع نسبة الإشغالات الفندقية فى المدينة بشكل عام خلال الموسم الصيفي السياحي.  

إطلاق مبادرات لنظافة الشواطئ 

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم إطلاق مبادرة  "الصيف أحلى في مطروح" و"صيفك مكمل معانا"، مع مبادرات نظافة الشواطئ مع الجمعيات الأهلية والأحزاب، وكانت لها استجابة كبيرة تلك المبادرات على مدينتنا الواعدة، وعلى الشواطئ الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، بجانب السياحة الخارجية التى تصل من جميع دول أوروبا والعالم.

ظهور المدينة بالشكل اللائق

وقدم عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشواطئ بمجلس المدينة في كافة القطاعات الخدمية بالمركز، الذي أدى إلى ظهور المدينة بالشكل اللائق في حدود الإمكانيات المتاحة، طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة كافة الأعمال على الشواطئ والخدمات المقدمة للمصطافين واستعدادات أفراد الإنقاذ ومسئولي الشواطي طوال موسم الصيف.

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