رئيس مرسى مطروح: نتابع مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استعداد المركز لموسم الشتاء والسيول حيث تم المرور على قرى شرق وغرب مرسى مطروح بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري والإدارة العامة للأزمات بالمحافظة والموارد المائية والري وجهاز التعمير ومديرية الإسكان وإدارة المتابعة بمجلس المدينة ورؤساء القرى والجهات المعنية للوقوف على مناطق تجمعات مياه الأمطار لمتابعة مدى جاهزيتها لموسم الشتاء.

التأكد من سلامة المعديات ومخرات السيول

وأكد عبد المجيد، بأنه تم المرور على الطريق الساحلي الدولي حتى قرية حلازين غرب المدينة للتأكد من سلامة المعديات ومخرات السيول بالطرق السريعة بالتنسيق مع رؤساء القرى التابعين للمركز، وذلك فى إطار خطة المدينة للاستعداد المبكر لمواجهة السيول، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود للاستعداد للسيول لجميع الأجهزة التنفيذية لمراجعة جاهزة مخرات السيول تحسبا للأمطار المتوقعة.

خزانات لتجميع مياه الأمطار في مناطق التجمعات المحيطة بالطريق الدولي الساحلي

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه سيتم عمل خزانات لتجميع مياه الأمطار في مناطق التجمعات المحيطة بالطريق الدولي الساحلي شرقا وغرباً، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية حيث تم المرور على أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول ، لتطهير وتنظيف المخرات وجاري أعمال التطهير ، لتكون جاهزة لاستقبال موسم الأمطار .

المرور على جميع السدود للتأكد من سلامتها

ووجه رئيس المدينة بالمرور ، على جميع السدود بالكيلو 4 للتأكد من سلامتها لضمان سير المياه بمجرى السيل وعدم انحراف مياه الأمطار نحو المنازل وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية مناشداً المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف والعشوائي في مجري السيل خاصة بمنطقة الكيلو ٤ أسفل ، وادي إسماعيل وتويويع ومناطق بوادي الرمل والخروبة حفاظاً على أرواح الجميع من خطر السيول والامطار بتلك المناطق.

متابعة جاهزية مجري السيل بوادي إسماعيل وتويويع



وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، على متابعة جاهزية مجري السيل بوادي إسماعيل وتويويع وطريق الوادي بالكيلو 4، ومنطقة الخروبة والقصر ووادي الرمل تفاديا لحدوث سيول متوقعة ، خاصة مع بداية فصل الخريف فلكيا تحسبا لتغير المناخ وهطول الأمطار بغزيرة في أي وقت.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للاستعداد المكبر للسيول وموسم الأمطار وعقد اجتماعات تنسيقية مع الاجهزة التنفيذية المعنية .

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