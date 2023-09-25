الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مرسى مطروح: نتابع مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استعداد المركز لموسم الشتاء والسيول حيث تم المرور على قرى شرق وغرب مرسى مطروح بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري والإدارة العامة للأزمات بالمحافظة والموارد المائية والري وجهاز التعمير ومديرية الإسكان وإدارة المتابعة بمجلس المدينة ورؤساء القرى والجهات المعنية للوقوف على مناطق تجمعات مياه الأمطار لمتابعة مدى جاهزيتها لموسم الشتاء.

التأكد من سلامة المعديات ومخرات السيول

 

وأكد عبد المجيد، بأنه تم المرور على الطريق الساحلي الدولي  حتى قرية حلازين غرب المدينة للتأكد من سلامة المعديات ومخرات السيول بالطرق السريعة بالتنسيق مع رؤساء القرى التابعين للمركز، وذلك فى إطار خطة المدينة للاستعداد المبكر لمواجهة السيول، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود للاستعداد للسيول لجميع الأجهزة التنفيذية لمراجعة جاهزة مخرات السيول تحسبا للأمطار المتوقعة.

 

 خزانات لتجميع مياه الأمطار في مناطق التجمعات المحيطة بالطريق الدولي الساحلي

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه سيتم عمل خزانات لتجميع مياه الأمطار في مناطق التجمعات المحيطة بالطريق الدولي الساحلي شرقا وغرباً، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية حيث تم المرور على أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول ، لتطهير وتنظيف المخرات وجاري أعمال التطهير ، لتكون جاهزة لاستقبال موسم الأمطار .

 

 المرور على جميع السدود للتأكد من سلامتها 

ووجه رئيس المدينة بالمرور ، على جميع السدود بالكيلو 4 للتأكد من سلامتها لضمان سير المياه بمجرى السيل وعدم انحراف مياه الأمطار نحو المنازل وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية مناشداً المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف والعشوائي في مجري السيل خاصة بمنطقة الكيلو ٤ أسفل ، وادي إسماعيل وتويويع ومناطق بوادي الرمل والخروبة حفاظاً على أرواح الجميع من خطر السيول والامطار بتلك المناطق.

 

 متابعة جاهزية مجري السيل بوادي إسماعيل وتويويع


وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، على متابعة جاهزية مجري السيل بوادي إسماعيل وتويويع وطريق الوادي بالكيلو 4، ومنطقة الخروبة والقصر ووادي الرمل تفاديا لحدوث سيول متوقعة ، خاصة مع بداية فصل الخريف فلكيا تحسبا لتغير المناخ وهطول الأمطار بغزيرة في أي وقت.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للاستعداد المكبر للسيول وموسم الأمطار وعقد اجتماعات تنسيقية مع الاجهزة التنفيذية المعنية .

IMG-20230925-WA0037
IMG-20230925-WA0037
IMG-20230925-WA0035
IMG-20230925-WA0035
IMG-20230925-WA0034
IMG-20230925-WA0034
IMG-20230925-WA0033
IMG-20230925-WA0033
IMG-20230925-WA0031
IMG-20230925-WA0031
IMG-20230925-WA0032
IMG-20230925-WA0032
مطروح مخرات السيول مرسى مطروح استعدادات موسم الامطار محافظ مطروح

مواد متعلقة

"صحة مطروح": حملة لتزيين مراكز صحة الأسرة وتعليق الإرشادات لتوعية المواطنين

"مطروح الأزهرية" تعقد ورشًا حول كيفية عرض المحتوى التعليمى استعدادًا للعام الدراسى الجديد

وكيل "صحة مطروح" يبحث مع "الطب الوقائي" خطط الارتقاء بالمستوى الصحي

"خريجى الأزهر" بمطروح تواصل احتفالاتها بالمولد النبوى الشريف

إصابة 3 إثر انقلاب "بيتش باجى" بمرسى مطروح

السياحة والمصايف بمطروح: استمرار الإقبال على الشواطئ واستقبلنا 253 طائرة شارتر

رئيس "مطروح الأزهرية" يتفقد اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم

وكيل "تعليم مطروح" يتفقد المعرض الختامي الصيفي لأنشطة الاقتصاد المنزلي

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الحكومة: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل بكفاءة عالية.. ويقدم الخدمات مجانًا

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

عدم قبول دعوى منع عبدالله رشدى من الخطابة

"BBC": انسحاب فرنسا من النيجر ضربة قوية لوجود باريس فى الساحل الإفريقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى