رئيس مدينة مرسى مطروح: استمرار العمل فى رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استمرار العمل في قطاع الرصف بالمدينة في منطقة شوارع العمدة فرج، وخلف المدرسة الصناعية، وعزبة العسكر، لنتهي الطرق الترابية، ضمن الخطة الاستثمارية 2022/ 2023، المُصدّق عليها من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

مشروعات البنية التحتية

وتابع عبدالمجيد، أعمال استكمال رصف منطقة شوارع العمدة فرج وخلف المدرسة الصناعية بالكيلو 1 حتى سور النجدة بالكيلو 3 تحت إشراف إدارة التخطيط والمشروعات بمجلس المدينة، ضمن خطة 2022/ 2023 لربطه بشوارع العمدة فرج، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة لنداء سكان المنطقة.

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح، أعمال استكمال رصف شوارع عزبة العسكر بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الإنترلوك، ووضع طبقة الأساس لشوارع السواني البحرية، وخلف المعهد الديني بعلم الروم تمهيداً لأعمال الرصف، وجارٍ تركيب البلدورات والإنترلوك لبعض الشوارع الرئيسية.

تحسين مستوى أداء التيار الكهربائي

وأشار رئيس المدينة، إلى الانتهاء من رصف بعض شوارع عزاز وربطه بشوارع مساكن اللوكس حتي كلية التربية وشارع التهريب، ضمن الأعمال الجارية بمنطقة شارع عزاز كمرحلة أولى بالخطة الاستثمارية، مؤكدًا أنه جار العمل علي قدم وساق لاستكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائي إلى أرضي، لشوارع الملح وأحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم، ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة، لتحسين مستوى أداء التيار الكهربائي والإنارة بتلك المناطق في الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء.

وأكد رئيس المدينة وضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة، موجهًا بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز.

خدمة أهالي مطروح

يناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، الأهالي، بالحفاظ على أعمال الرصف الحضارية لكي تليق بسكان تلك المناطق التي تم رصفها وإلا سيتم تعرض المتسبب في إتلاف أعمال الرصف للمسؤولة القانونية، موجهًا جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة تعمل علي خدمة أهالي مطروح، للارتقاء بكل الخدمات في جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في إطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانة المدينة السياحية العريقة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء لتحسين مستوى التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.