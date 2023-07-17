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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح يناشد المواطنين بالحفاظ على أعمال الرصف الحضارية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن استمرار العمل في قطاع الرصف بالمدينة في شوارع الإمام مالك وعزبة العسكر ومنطقة عزاز والمعهد الديني والسوانى، لنتهي الطرق الترابية ، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023 ، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابع عبد المجيد أعمال استكمال رصف شارع الامام مالك حتى شارع علم الروم تحت إشراف إدارة التخطيط والمشروعات بمجلس المدينة ، ضمن خطة 2022-2023 لربطه بشارع علم الروم المدخل الثاني للمدينة، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة لنداء سكان المنطقة.

كما تابع رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال استكمال رصف شوارع عزبة العسكر بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الانترلوك ، ووضع طبقة الأساس لشوارع السواني البحرية، وخلف المعهد الديني بعلم الروم تمهيداً لأعمال الرصف، وجاري تركيب بالبلدورات والانترلوك لبعض الشوارع الرئيسية.

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلي أنه جاري الانتهاء من رصف بعض شوارع عزاز وربطه بشوارع مساكن اللوكس حتي كلية التربية وشارع التهريب، ضمن الأعمال الجارية بمنطقة شارع عزاز كمرحلة أولى بالخطة الاستثمارية.

وأكد أنه جاري العمل علي قدم وساق لاستكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضي ، لشوارع الملح واحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم، ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة ، لتحسين مستوي أداء التيار الكهربائي والانارة بتلك المناطق فى الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء.

ولفت رئيس المدينة إلي وضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها ، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة ، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء لتحسين مستوى التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.

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