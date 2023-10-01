الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كامل الوزير: 3 تريليونات جنيه تكلفة متوقعة لتطوير منظومة النقل فى 2030

كامل الوزير
كامل الوزير

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، عن أن تكلفة خطة تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل في كل القطاعات تبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2024.

وقال وزير النقل- خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة- إن خطة التطوير والتحديث تشمل مختلف القطاعات، سواء الطرق والكباري أو السكك الحديدية أو الإنفاق والجر الكهربائي، والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية والنقل النهري.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل تكلفة تطوير عناصر منظومة النقل إلى 3 تريليونات جنيه في عام 2030.

وزير النقل: إنشاء محطات سكك حديدية جديدة وتطوير 33 ورشة قائمة

 

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مصر نجحت في مواجهة تحديات الزيادة السكانية

من جهته، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية من خلال الجهود التي بذلتها الحكومة، منوهًا بأنه تم إنجاز عدد من الملفات والانتهاء منها بشكل كامل.

وقال الجزار- خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- "إن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية، بعضها بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئي".

وأوضح أن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، أبرزها ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب، والتكدس العمراني، وتدني مستويات جودة الحياة.

وأشار الجزار، إلى أن الدولة المصرية بعد 2014 وضعت سياسات متزامنة في العمران من خلال مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية عن طريق إنشاء مدن الجيل الرابع وتطوير ورفع كفاءة النمو العمراني القائم.

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