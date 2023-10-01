الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حكاية وطن| وزير النقل: أنفقنا 225 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية

وزير النقل
وزير النقل

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أبرز إنجازات الدولة المصرية فى قطاعات النقل المختلفة خلال 9 سنوات منذ 2014 وحتى 2023.

وقال وزير النقل، خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، إنه في عام 2014 كانت منظومة السكك الحديدية تتحمل 900 ألف راكب يوميًا، و4 ملايين طن بضائع سنويًا، في ظل انخفاض مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات. 

وأضاف: الآن في 2023 وعقب إنفاق 225 مليار جنيه على السكك الحديدية أصبحنا نخدم 1.2 مليون راكب يوميًا، وننقل 5 ملايين طن بضائع سنويًا.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل، الفريق كامل الوزير.

الفريق كامل الوزير قطاعات النقل 225 مليار جنية المواعيد القطارات لمشروعات القومية حكاية وطن

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