الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك لـ8 أكتوبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، التي يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، المرشح على مقعد أمين الصندوق من الكشوف الانتخابية النهائية لـانتخابات نادي الزمالك المنعقدة في يوم 2023/10/20 لجلسة 8 أكتوبر.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 78723 /77 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته، وآخرين.

ومن جهة أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، تأجيل 3 دعاوى تطالب باستبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من انتخابات نادي الزمالك لجلسة 8 أكتوبر.

 

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عبدالله جورج ينسحب من سباق انتخابات الزمالك

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غدًا.. نظر 3 دعاوى باستبعاد لبيب وجعفر من انتخابات نادي الزمالك

ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي، محامٍ ومرشح على منصب رئيس نادي الزمالك؛ التي طالب فيها باستبعاد حسين أحمد لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية رقم 170 لسنة 2014 جنايات الجيزة.

ويتولى إدارة نادي الزمالك حاليًا لجنة مكلفة مكونة من الدكتور عماد اللبناني، المدير التنفيذي للنادي، ومعه أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًا، وأيمن شعراوي، مدير نشاط رياضي، بناء على تكليف من الجهة الإدارية.

استبعاد حسام المندوه انتخابات الزمالك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة استبعاد حسين لبيب

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