الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد متحف الحضارة.. وأسعار تذاكره

متحف الحضارة
متحف الحضارة

ازداد السؤال من قبل المواطنين المصريين على محركات بحث "جوجل" خلال الساعات الماضية عن معرفة مواعيد متحف الحضارة بالفسطاط.

مواعيد متحف الحضارة بالفسطاط

وفقًا للموقع الإلكتروني للمتحف القومي للحضارة المصرية، فإن مواعيد المتحف تبدأ من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءًا، وآخر موعد لحجز التذكرة الساعة 4:٠٠ مساءً.

ويوم الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءًا، ومن الساعة 6 مساءًا حتى الساعة 9 مساءًا، وآخر موعد لحجز التذكرة الساعة 8:٠٠ مساءًا.

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أسعار تذاكر متحف الحضارة بالفسطاط

بحسب الموقع الإلكتروني، فإن أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، تصل إلى 60 جنيهًا للمصريين ويتطلب إثبات شخصية، و30 جنيهًا للطالب المصري، مع إثبات جهة انتساب الطالب.

وهناك تذاكر مجانية لكل من المصريون فوق 60 سنة، والأطفال تحت سن 6 سنوات، وأبناء الشهداء ومصابى الحروب، والمحاربين القدماء، وأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين، وأعضاء نقابة المرشدين السياحيين، وجمعيات دار الأيتام بخطاب مسبق. 

كما تسري التذاكر المجانية لكل من طلاب المدارس الحكومية ابتدائي وإعدادي بخطاب مسبق، وذوى الإحتياجات الخاصة المصريين ويرافقه واحد مصري، بالإضافة إلى طلبة كلا من كلية الأثار، والسياحة قسم إرشاد سياحي، الأداب قسم تاريخ - حضارى - أثار، الهندسة قسم عمارة، الفنون الجميلة - التربية الفنية - تثقيفي، الفنون التطبيقية تصميم داخلي، طلبة ماجستير التراث، إدارة المواقع التراثية، علوم المتاحف.

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معلومات عن متحف الحضارة

يقع المتحف القومي للحضارة المصرية بالقرب من حصن بابليون- ويستوعب المتحف خمسين ألف قطعة أثرية، ويطل المتحف على بحيرة عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، ويقع متحف الحضارة بالفسطاط على مساحة 33.5 فدانا.

ويحتوي متحف الحضارة بالفسطاط على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث، ويضم المتحف مساحات مؤقتة واسعة للعرض، قاعة ومركز للتعليم والبحث، فضلًا عن معرض متعلق بتطور مدينة القاهرة الجديدة.

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