الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دعمه واجب وطنى.. أهالى مصر الجديدة أمام الشهر العقارى لتأييد الرئيس السيسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

لليوم السابع على التوالي، توافد المواطنون في مصر الجديدة على مكتب توثيق الشهر العقاري؛ لعمل توكيلات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحرص أهالي مصر الجديدة منذ صباح اليوم، على التواجد أمام مقر الشهر العقاري؛ لتحرير توكيلات لرئيس الجمهورية، مؤكدين أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي واجب وطني. 

الانتخابات الرئاسية

وتوافد مؤيدو الرئيس السيسي، على مكاتب التوثيق بالشهر العقاري منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ لتوثيق التوكيلات لتأييده والمطالبة بترشحه لفترة رئاسة جديدة، حاملين صور الرئيس السيسي والأعلام وسط هتافات "بنحبك يا سيسي.. كمل يا سيسي". 

توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بالإسماعيلية لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية (صور)

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ومن بين تلك المناطق التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على مكاتب التوثيق في (الأزبكية - البساتين - الزاوية الحمراء - ١٥ مايو - مدينتي - الرحاب - أرض الجولف - الأسمرات - السيدة زينب - مدينة نصر أول وثان - بدر - عين شمس - مصر الجديدة - حلوان - بولاق أبو العلا - الزيتون - الشروق) وغيرها من المناطق التي شارك فيها كل أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب، الذين أكدوا حرصهم على الحضور لعمل توكيلات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية.

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