الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حكاية وطن| الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن ملف الإسكان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فيلما تسجيليا عن ملف الإسكان، وذلك خلال فعاليات جلسة “المشروعات القومية والبنية التحتية” ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز". 

واستعرض الفيلم الكثافة السكنية والضغط الشديد على المرافق العامة وظهور العشوائيات، وتوفير مشروعات سكنية وكيف واجهت الدولة تلك التحديات للتوفير سكن لائق للمصريين، ووصلت تكلفة المشروعات العمرانية إلى 2050 مليار جنيه منذ 2014 حتى الآن. 

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

ويشهد اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا الاسكان العشوائيات مشروعات سكنية لتوفير سكن

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