الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند يعلق على خسارة السيتى فى البريميرليج على يد وولفرهامبتون

هالاند
هالاند

علق النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، لأول مرة بعد خسارة فريقه الأولى في الدوري الإنجليزي على يد وولفرهامبتون أمس.

وقال هالاند في حسابه عبر "إنستجرام": "دائمًا ممتن لدعمكم، سنتعلم مما حصل البارحة، ونتأكد من تقديم أداء أفضل في المرة المقبلة".

وألحق فريق وولفرهامبتون الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2- 1 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة السابعة من المسابقة.

وأنهى وولفرهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف سجله روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13. 

وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر سيتي من تعديل النتيجة بهدف أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة 58 إلا أن وولفرهامبتون سجل الهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريق هوانج هي تشان. 

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في صدارة الترتيب. 

وأصبحت هذه الخسارة هي الأولى لمانشستر سيتي، حيث كان قد حقق الفوز في المباريات الست السابقة.

 في المقابل أصبح هذا الانتصار هو الثاني لوولفرهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراة.

هالاند إيرلينج هالاند مانشستر سيتى وولفرهامبتون ولفرهامبتون

مواد متعلقة

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

ولفرهامبتون يوقف انتصارات مانشستر سيتى ويسقطه بالهزيمة الأولى فى الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

انتهك جسدها أسفل السلم.. المشدد 10 سنوات لمتهم اعتدى على فتاة بالإسكندرية

موعد تأخير الساعة في مصر 2023 وبداية فصل الشتاء 2024

حكاية وطن| الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن ملف الإسكان

تشييع جثمان محمد فريد إلى مثواه الأخير

الرئيس السيسى يشهد فعاليات جلسات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن" (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية