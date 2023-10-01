هالاند يعلق على خسارة السيتى فى البريميرليج على يد وولفرهامبتون

علق النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، لأول مرة بعد خسارة فريقه الأولى في الدوري الإنجليزي على يد وولفرهامبتون أمس.

وقال هالاند في حسابه عبر "إنستجرام": "دائمًا ممتن لدعمكم، سنتعلم مما حصل البارحة، ونتأكد من تقديم أداء أفضل في المرة المقبلة".

وألحق فريق وولفرهامبتون الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2- 1 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة السابعة من المسابقة.

وأنهى وولفرهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف سجله روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر سيتي من تعديل النتيجة بهدف أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة 58 إلا أن وولفرهامبتون سجل الهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريق هوانج هي تشان.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في صدارة الترتيب.

وأصبحت هذه الخسارة هي الأولى لمانشستر سيتي، حيث كان قد حقق الفوز في المباريات الست السابقة.

في المقابل أصبح هذا الانتصار هو الثاني لوولفرهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراة.