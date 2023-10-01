الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لاستكمال مسيرة التنمية.. أهالي الزاوية الحمراء يحررون توكيلات دعم الرئيس السيسي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

لليوم السابع على التوالي، شهد مكتب توثيق الشهر العقاري في منطقة الزاوية الحمراء، تواجد مكثف من المواطنين؛ لعمل توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحرص أهالي الزاوية الحمراء منذ صباح اليوم، على الحضور أمام مقر الشهر العقاري؛ لتحرير توكيلات للرئيس السيسي، مؤكدين أنه صاحب مسيرة التنمية الشاملة.

الانتخابات الرئاسية

وتوافد مؤيدو الرئيس السيسي، على مكاتب التوثيق بالشهر العقاري منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ لتوثيق التوكيلات لتأييده والمطالبة بترشحه لفترة رئاسة جديدة، حاملين صور الرئيس السيسي والأعلام وسط هتافات "بنحبك يا سيسي.. كمل يا سيسي". 

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ومن بين تلك المناطق التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على مكاتب التوثيق في (الأزبكية - البساتين - الزاوية الحمراء - ١٥ مايو - مدينتي - الرحاب - أرض الجولف - الأسمرات - السيدة زينب - مدينة نصر أول وثان - بدر - عين شمس - مصر الجديدة - حلوان - بولاق أبو العلا - الزيتون - الشروق) وغيرها من المناطق التي شارك فيها كل أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب، الذين أكدوا حرصهم على الحضور لعمل توكيلات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية.

الشهر العقاري الزاوية الحمراء توكيلات لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي مكاتب التوثيق

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