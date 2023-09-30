السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: أزكي الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليستكمل مسيرة البناء والإنجازات

الدكتورة شيماء محمود
الدكتورة شيماء محمود نبيه

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن تزكيتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، يرجع للإنجازات التي شهدتها مصر طوال الـ 10 سنوات وحققت طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة المجالات وتابعت في تصريحات صحفية لها  قائلة: حتى يستكمل الرئيس الإنجازات ومسيرة البناء لتتماشى مع الجمهورية الجديدة.

نقذ البلاد من مصير مجهول بعد ثورة 30 يونيو المجيدة 

وأشارت نبيه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما تولي البلاد في عام 2014، بعدما أنقذ البلاد من مصير مجهول بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، كانت البلاد تعيش أسوأ أوضاعها في كافة المجالات، وتابعت: ولكن الرئيس السيسي أعاد بناء البلد من جديدة لتشهد إنجازات غير مسبوقة عبر سلسلة مشروعات قومية ضخمة، كشبكة الطرق العملاقة، والمدن الجديدة وبناء المصانع، وكذلك المبادرات القومية، كمبادرة حياة كريمة التي غيرت في حياة الريف والصعيد.

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نائب يوقع نموذج تزكية لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

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ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويواصل أعضاء مجلس النواب اليوم السبت توافدهم على البهو الفرعوني لمجلس النواب، للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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