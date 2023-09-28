الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب يوقع نموذج تزكية لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

الدكتور ناصر عثمان
الدكتور ناصر عثمان

وقع د.ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، القيادي بحزب مستقبل وطن، أمس، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وأكد "ناصر" الدعم المطلق للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، انطلاقًا من قناعات المصريين بضرورة استكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتًا إلى أن التزاحم الذي شاهده المصريون جميعًا على مقار الشهر العقاري لعمل توكيلات للسيسي، إنما تؤكد الرغبة الكاملة لدى كافة المواطنين باستكمال تلك المسيرة التي بدأت قبيل سنوات.

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ترشيح الرئيس السيسي

وقال أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن حزب مستقبل كان أول الأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها وتأييدها الكامل لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لما بذله من جهود رامية نحو خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره، مؤكدًا أنه وجموع الشعب المصري العظيم على ثقة تامة بأن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة ويجب دعمه لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.  

واختتم د.عثمان حديثه قائلاً: “إنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهو يبذل جهودا مضنية ولم يتوان لحظة واحدة عن خدمة الوطن، ونجح في وضع أجندة وطنية تعبر عن طموحات وتطلعات الشعب المصري، وشيد الجمهورية الجديدة بمقوماتها وقيمها الجديدة".

الدكتور ناصر عثمان اللجنة التشريعية مستقبل وطن السيسي الانتخابات الرئاسية

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