الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين المصريين الأحرار تُحرر ثانى توكيل لترشيح السيسى رئيسًا للجمهورية

الدكتورة هبة واصل
الدكتورة هبة واصل

حرّرت د. هبة واصل، الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، ثاني توكيل للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة 2024-2030.

وقالت هبة إن المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب، برئاسة الدكتور عصام خليل، تتجاوز مبدأ الدعم والتأييد ومساندة الرئيس وتصل حد اعتباره مرشحًا رئاسيًا رسميًا للحزب ونتعامل من هذا المنطلق.

الحملة الشعبية 

وأضافت أن الحملة الشعبية تتعامل على الأرض وتتلاحم مع كل المواطنين سواء بجمع الاستمارات وتوكيل ترشيح الرئيس وفق مراحل منظمة وترتيبات وفق رؤية استراتيجية مركزية من الحملة بقيادة الدكتور عصام خليل.

ووجهت أمين عام حزب المصريين الأحرار تكليفات لجموع أمناء المحافظات والمراكز والقرى والنجوع بالتحرك الفوري لتحرير التوكيلات مع كل المواطنين المؤيدة والداعمة للسيد الرئيس.

الانتخابات الرئاسية  

وأكدت واصل أن الحزب يعمل بكل جهد على الأرض ووسط حالة تناغم كونه خلية نحل تعمل على خروج أفضل صورة للانتخابات الرئاسية باعتبارها الاستحقاق الأسمى والأكبر والأهم.

txt

رئيس "المصريين الأحرار" يحرر أول توكيل لترشح السيسى للرئاسة

txt

"المصريين الأحرار" يكرم الأوائل وأبطال أكتوبر فى ذكرى المولد النبوى

الدكتورة هبة واصل المصريين الأحرار الحملة الحزبية الشعبية الدكتور عصام خليل المواطنين

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر ضمن "مبادلة الديون"

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

خلال رحلة علاجه بفرنسا.. الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة ويلبى دعوة الخليفى

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

د.كريمة الحفناوى

مؤسسة القيادات المصرية للتنمية و(مبادرة احكى)

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى