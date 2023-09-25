أمين المصريين الأحرار تُحرر ثانى توكيل لترشيح السيسى رئيسًا للجمهورية

حرّرت د. هبة واصل، الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، ثاني توكيل للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة 2024-2030.

وقالت هبة إن المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب، برئاسة الدكتور عصام خليل، تتجاوز مبدأ الدعم والتأييد ومساندة الرئيس وتصل حد اعتباره مرشحًا رئاسيًا رسميًا للحزب ونتعامل من هذا المنطلق.

الحملة الشعبية

وأضافت أن الحملة الشعبية تتعامل على الأرض وتتلاحم مع كل المواطنين سواء بجمع الاستمارات وتوكيل ترشيح الرئيس وفق مراحل منظمة وترتيبات وفق رؤية استراتيجية مركزية من الحملة بقيادة الدكتور عصام خليل.

ووجهت أمين عام حزب المصريين الأحرار تكليفات لجموع أمناء المحافظات والمراكز والقرى والنجوع بالتحرك الفوري لتحرير التوكيلات مع كل المواطنين المؤيدة والداعمة للسيد الرئيس.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت واصل أن الحزب يعمل بكل جهد على الأرض ووسط حالة تناغم كونه خلية نحل تعمل على خروج أفضل صورة للانتخابات الرئاسية باعتبارها الاستحقاق الأسمى والأكبر والأهم.