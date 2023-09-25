"المصريين الأحرار" يكرم الأوائل وأبطال أكتوبر في ذكرى المولد النبوي

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار، بالمنوفية، احتفالية المولد النبوي الشريف، بحضور ممثلين من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وكبار مشايخ محافظة المنوفية وهيئة مكتب المحافظة، وذلك بمبنى الاتحاد العام لنقابات عمال المنوفية، بشبين الكوم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، ومتابعة الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وتحت إشراف فتحي حارون أمين المنوفية.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة القرآن الكريم، وتنوع ما بين الفقرات الدينية والثقافية.

وقال فتحي حارون، أمين الحزب بالمنوفية خلال كلمته، أن الإحتفال بالمولد النبوي ذكري عظيمة يحتفل بها العالم الإسلامي، ثم يعقبها نصر أكتوبر المجيد الذي يحتفل به جموع المصريين.

وأضاف، أن الاحتفال شهد تكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة بمناسبة الذكري ٥٠ لنصر أكتوبر، وأوائل الشهادة الإعدادية، وعددا من حفظة القرآن الكريم.

وأكد حارون ، أن المصريين الأحرار يولي اهتماماً بالغ بالشباب والنشء ويسعي لتحقيق ما يعزز الهوية الوطنية ويخدم الصالح العام.

ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة تهدف لاستكمال ما بدء لبناء الجمهورية الجديدة

وأشار إلى أن الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب لترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة واعتباره مرشح رئاسي عن الحزب تهدف استكمال ما بدء لبناء الجمهورية الجديدة وأيضا لتطابق جزءا من الخطوات مع البرنامج العام للحزب.

كما شهد الاحتفال حضور الشيخ الدكتور، محمد صبحي، ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر -ماجستير الدراسات الإسلامية،جامعة المنوفية، والامين المساعد للحزب أحمد المحراث، وأعضاء الحزب بمحافظة المنوفية.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أعلن رسميًا عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 في مصر، والتي ستكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023.

وتأتي هذه الإجازة في إطار حرص الدولة على منح العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والبنوك إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.