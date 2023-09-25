الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يكرم الأوائل وأبطال أكتوبر في ذكرى المولد النبوي

امانة المصريين الاحرار
امانة المصريين الاحرار بالمنوفية

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار، بالمنوفية، احتفالية المولد النبوي الشريف، بحضور ممثلين من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وكبار مشايخ محافظة المنوفية وهيئة مكتب المحافظة، وذلك بمبنى الاتحاد العام لنقابات عمال المنوفية، بشبين الكوم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، ومتابعة الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وتحت إشراف فتحي حارون أمين المنوفية.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة القرآن الكريم، وتنوع ما بين الفقرات الدينية والثقافية.

وقال فتحي حارون، أمين الحزب بالمنوفية خلال كلمته، أن الإحتفال بالمولد النبوي ذكري عظيمة يحتفل بها العالم الإسلامي، ثم يعقبها نصر أكتوبر المجيد الذي يحتفل به جموع المصريين.

وأضاف، أن الاحتفال شهد تكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة بمناسبة الذكري ٥٠ لنصر أكتوبر، وأوائل الشهادة الإعدادية، وعددا من حفظة القرآن الكريم.

وأكد حارون ، أن المصريين الأحرار يولي اهتماماً بالغ بالشباب والنشء ويسعي لتحقيق ما يعزز الهوية الوطنية ويخدم الصالح العام.

ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة تهدف لاستكمال ما بدء لبناء الجمهورية الجديدة

وأشار إلى أن الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب لترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة واعتباره مرشح رئاسي عن الحزب تهدف استكمال ما بدء لبناء الجمهورية الجديدة وأيضا لتطابق جزءا من الخطوات مع البرنامج العام للحزب.

كما شهد الاحتفال حضور  الشيخ الدكتور، محمد صبحي، ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر -ماجستير الدراسات الإسلامية،جامعة المنوفية، والامين المساعد للحزب أحمد المحراث، وأعضاء الحزب بمحافظة المنوفية.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أعلن رسميًا عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 في مصر، والتي ستكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023.

وتأتي هذه الإجازة في إطار حرص الدولة على منح العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والبنوك إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الرئيس السيسي المصريين الأحرار المولد النبوي الشريف وزارة الأوقاف الأزهر الشريف النشيد الوطنى أبطال حرب أكتوبر

مواد متعلقة

برلمانية ترصد أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع

برلمانى: لقاء السيسى والوفد الصينى تأكيد على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين

أيمن محسب: اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعكس الحرص على تكريس علاقات الشراكة

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الحكومة: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل بكفاءة عالية.. ويقدم الخدمات مجانًا

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

تقارير: نيمار غير سعيد ببدايته مع الهلال.. ويطالب بإقالة خيسوس

الرئيس السيسى: نتطلع للمزيد من مجالات التعاون مع البنك الآسيوى للاستثمار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى