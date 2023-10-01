الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أهالى الأزبكية يستكملون تحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة

أهالي الأزبكية يستكملون
أهالي الأزبكية يستكملون تحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي

لليوم السابع على التوالي حرص أهالي منطقة الأزبكية على الوقوف في طوابير أمام مكتب توثيق الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعبّر أهالي الأزبكية عن بالغ شكرهم أثناء تواجدهم منذ صباح اليوم أمام مقر الشهر العقاري، لتحرير توكيلات لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما قدمه من إنجازات خلال الفترة الماضية. 

وتوافد مؤيدو الرئيس عبدالفتاح السيسي على مكاتب التوثيق بالشهر العقاري منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لتوثيق التوكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحه لفترة رئاسية جديدة، حاملين صور السيسي والأعلام وسط هتافات "بنحبك يا سيسي.. كمل يا سيسي".

توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بالإسماعيلية لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية (صور)

بالطبل والمزمار البلدي.. توكيلات للرئيس السيسي أمام مكاتب الشهر العقاري بالمنيا (فيديو)

وفي الزاوية الحمراء، حرص الشيوخ والقساوسة على المشاركة وعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسي.

إقبال كبير من المواطنين على مكاتب التوثيق

ومن بين تلك المناطق التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على مكاتب التوثيق في "الأزبكية والبساتين والزاوية الحمراء و١٥ مايو ومدينتي والرحاب وأرض الجولف والأسمرات والسيدة زينب ومدينة نصر أول وثان وبدر وعين شمس ومصر الجديدة وبدر وحلوان وبولاق أبوالعلا والسيدة زينب والزيتون والشروق وغيرها من المناطق الأخرى"، والتي شارك فيها كل أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب، الذين أكدوا على حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، الإثنين الماضي، مؤتمرًا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضًا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1 ، 2 ،3  ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 ،11 ،12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد ٥، ٦، ٧ يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام ٨، ٩، ١٠ يناير ٢٠٢٤.

توكيلات لدعم السيسي فترة رئاسية جديدة الأزبكية الشهر العقاري الرئيس عبد الفتاح السيسي

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