السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بالطبل والمزمار البلدي.. توكيلات للرئيس السيسي أمام مكاتب الشهر العقاري بالمنيا (فيديو)

جانب من توكيلات المواطنين
جانب من توكيلات المواطنين لترشيح السيسي بالمنيا

شهد مكتب التوثيق النموذجي للشهر العقاري بمدينة المنيا ، مظاهرة حب وتأييد، لعمل توكيلات ترشيح للرئيس السيسي، لفترة رئاسية ثالثة، بالطبل والمزمار البلدي حيث كان في المقدمة اللواء أشرف جمال، عضو التحالف الوطني لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام بعمل توكيل ترشيح للرئيس السيسى 

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وأكد بهير أبو العلا، أنه فوجئ بعدد الأهالي الذين تجمعوا اليوم، أمام مكتب الشهر العقاري، يطالبون بعمل توكيلات للرئيس السيسى، ومن بينهم أطفال حزنوا عندنا اجبرتهم علي الذهاب بعيدا عن أبواب الشهر العقاري.

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وأضاف، أن دعم الرئيس السيسي واجب وطني لإكمال مسيرة الإنجازات، وأنه يرفع راية الدعم بعيدا عن أي حزب سياسي، وأن من بين من تجمع اليوم للدعم أناس فقراء، ولكنهم يقولون كفانا أمن وأمان وأن الوضع سيتحسن بوجود الرئيس السيسى في مكانه الحقيقي رئيسا لمصر.

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وقال رجب محمد، عجوز مسن، من أهالي كفر المنصورة، غرب مدينة المنيا، أنه رغم ظروفه الصحية حيث أنه كبير السن ويمشي مستندا على عكاز، إلا أنه أصر علي الذهاب للشهر العقاري لتأييد الرئيس السيسي، وكان يقوم باحتضان صورة للرئيس السيسي، على لافتة أمام الشهر العقاري، رفعها عدد من الشباب، بل ورقص أمامها محفزا الشباب على المشاركة الإيجابية لدعم الرئيس السيسي. 

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كما شهدت فروع مكاتب الشهر العقاري بمراكز محافظة المنيا إقبالا كبيرا من المواطنين وأعضاء الأحزاب السياسية لعمل توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مؤكدين علي ضرورة استمرار الرئيس لاستكمال ما حققه من إنجازات ومشروعات ضخمة والأمن والأمان والاستقرار الذي شهدته وتشهده البلاد منذ توليه حكم مصر.

قال أحمد محمد أحمد علي وشهرته حمادة النقيب نقيب معلمي ملوي وديرمواس وأمين حزب مستقبل وطن ببندر ملوي أنني بكل الفخر والشرف أطلب من الرئيس دوام رئاسته لمصرنا الحبيبة.

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وأكد الشيخ نصر الدين محمد محمد نصر رئيس لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة لجنوب المنيا، أن الكلمات لا تكفي للوفاء لك وتغيب الجمل والتعبيرات عما بداخلنا من حب لك فلا ننسي أنك حملت هموم الوطن واستطعت بفضل الله أن تعيد لمصر دورها الرائد في العالم كله أعانك الله على ما نكلفك به وحفظك الرحمن من كل الحاقدين ومكر الماكرين.

وقال سلامة صدقي الكاشف أمين صندوق نقابة معلمين ملوي وديرمواس: «الرئيس.. لقد وضعت روحك علي كفك مضحيا لرسو سفينة مصر نحو بر الأمان أمنا وأمانا ونحن مقدرين له وشاهدين عليه وفقك الله لمسيرة العطاء والتنمية»,

طه عثمان مدير عام بإدارة ملوي التعليمية: «لقد أختار الله لنا رئيسا يحمل خير الأسماء ما عبد وحمد لقد أختار الله له أسما يحمل الفتح الأكبر مكتشفا كنوز مصر العظيمة نحن معك ونفتخر بك».

وأضاف عمرو محمد عبد الرحمن مدير مدرسة تونا الجبل بملوي، أننا ونحن في بلد تحمل بقيع آل بيت رسول الله وزادنا الله شرفا بالرئيس فسر على بركة الله.

المنيا مكاتب الشهر العقاري توكيلات لترشيح الرئيس الطبل والمزمار البلدي مكتب التوثيق النموذجي بالمنيا

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