مواطن بالمنيا: فوجئنا بقرارات الرئيس بالزيادة في المعاشات وأثلج بها صدورنا

أكد المواطن سعيد إبراهيم أحد أبناء مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجئنا أثناء زيارته لمحافظة بني سويف بحزمة من القرارات أثلجت صدور الكثيرين من الناس ونشكره علي هذه القرارات ومنها زيادة الأجور والمعاشات لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والخاصة بالمعاناة وغلاء المعيشة ورفعها من 300 جنيه إلي 600 جنيه بجانب رفع الحد الأدني للعاملين بالدولة علي الدرجة السادسة والذي كان مرتبه 3500 جنيه وتم رفعها إلي الحد الأدني 4000 آلاف جنيه.

وأكد إبراهيم أن هذه الزيادات جاءت في وقتها وكتر خيره ونشكره عليها ونحن ندعمه ومعاه وبالتوفيق مشيرًا إلى أن هذه القرارات لم تنشر في الصحف وعرفناها من التليفزيون وكانت مفاجاة ومفاجأة كويسة ونحن ندعم الرئيس ومعاه ووراه وربنا يوفقه ونتمنى المزيد".

وأشار سعيد إبراهيم أننا كنا في رسائل سابقة طالبنا بالنظر وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات بالنسبة للتدخل في أساس معاشاتهم الخاصة إنما حاجه حاجه واحنا معاه بقلبنا وواقفين معاه بكل إمكانياتنا والبلد من أمان لأمان.

وأكد إبراهيم أن جميع المواطنين يؤكدون دعمهم وتأييدهم المطلقللرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه الوحيد الذي يستجيب لمطالبنا ويعرف حجم المعاناة الذي يعيشها المواطن العادي وخاصة أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن أبناء مدينة ملوي قابلوا هذه القرارات بالزيادة في المعاشات والأجور بالتهليل والفرحة والدعاء للرئيس الذي يؤكد يوما بعد يوم أنه يعيش مشاكلنا ويعرف ظروفنا ويعمل علي تحسين أمورنا المعيشية لذلك نعيد ونؤكد أنه طالما يشعر بنا فلابد وأن نقف وراءه وبجانبه نسانده ونؤيده حتي يواصل مسيرة العطاء والبناء لوطننا الغالي مصر، مؤكدًا على أننا مقدرين لكافة الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها مصر وكل دول العالم حتى الدول الكبرى الغنية ونشكره بشدة على أنه يخفف علينا.