السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز

محافظات

مواطن من ملوى: الرئيس السيسى حقق إنجازات لم نكن نحلم بها

المواطن سعيد إبراهيم
المواطن سعيد إبراهيم

قال سعيد إبراهيم، أحد أبناء مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، إن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت عدة إنجازات لا يستطيع أحد أن ينكرها، منها مبادرات الصحة سواء كانت صحة المرأة بالكشف المبكر على أورام الثدي والفيروس الكبدية وغيرها، بجانب الصرف الصحي الذي أقيم بالريف وتوصيل الغاز الطبيعي للقرى، وهذه أشياء لم يكن أحد يحلم بها، مشيرًا إلى أنه كان هناك الكثير من المدن لم يكن بها غاز أو صرف صحي وهو ما يؤكد أن هذه الإنجازات عظيمة.

وأضاف "سعيد"، أن أكثر ما يعجبه في إنجازات الرئيس هو العلاج على نفقة الدولة، خاصة أن الدولة تكبدت مبالغ كبيرة للعلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أنه كان سابقًا يقوم أقارب المريض بتقديم طلب مرفق بالأوراق التي تؤكد حاجته للعلاج على نفقة الدولة لأحد أعضاء مجلس الشعب والذي كان يقوم بتقديم الطلب لوزارة الصحة، وهنا يكون الحظ هو الفيصل في الموافقة على طلبه من عدمه، أما الآن فأصبحبت متاحة لأي مواطن مريض وبسهولة يقوم بالكشف عند الطبيب والذي يقرر ما الذي يعاني منه وما المطلوب لعلاجه، فيقوم المواطنين بتقديم أوراقه بدون أية واسطة أو معاناة ويحصل على قرار بالعلاج على نفقة الدولة، وهذا ما لمسته من خلال مواطنين كثيرين وهو ما تشكر عليه الدولة. 

وأوضح "سعيد"، أن من بين إنجازات الرئيس إنشاء الكباري والطرق ورصفها، وإنشاء المدارس والمستشفيات التي كانت عامة وأصبحت تخصصية، فبعد أن كانت المستشفيات تقوم باستقبال الحالة سواء في حادثة أو مرض وتقوم بتحويلها سواء للمستشفيات الجامعية أو لمستشفيات محافظة أسيوط أصبح العلاج حاليًا متاح، وهو ما يحسب للرئيس الذي خفف المعاناة من على كاهل المريض سواء بالسفر لمدينة المنيا أو محافظة أسيوط أو القاهرة.

وأشار سعيد إبراهيم إلى أنه يطالب بأن تكون هناك نظرة لأصحاب المعاشات والاهتمام من الدولة وخاصة الرئيس والذي يشمل جميع فئات الشعب برعايته، فأصحاب المعاشات مظلومين رغم حصولهم على العلاوة المقررة 14 % والتي حصلوا عليها العام الماضي ألا أنهم في أشد الاحتياج لعلاوة استثنائية.

وأكد سعيد إبراهيم، ابن مدينة ملوي، أنه يؤيد دعم  الرئيس في الترشح لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أنه يقف وراه ويدعمه.

ملوي بالمنيا المواطن سعيد إبراهيم المبادرات والمشروعات التي تمت إنجازات لم نكن نحلم بها أدعم ترشيح الرئيس للرئاسة

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