برلماني: زيارة الرئيس للمنيا رسالة من الدولة نحو الاهتمام بتنمية الصعيد

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى عن محافظة المنيا، أن ما يشهده صعيد مصر بوجه عام والمنيا بصفة خاصة من مشروعات تنموية، تشير لتوجه دولة نحو تهيئة مناخ أفضل على مستوى الجمهورية.

وأضاف النائب فى تصريحات له على هامش مشاركته فى فعاليات زيارة الرئيس إلى محافظة المنيا، إلى أهمية الافتتاحات التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمحافظة، لا سيما مشروعات حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف بالمحافظة.



وأوضح توفيق أن المنيا كانت محظوظة بدخولها ضمن مشروع حياة كريمة، وما شهدته من تطورات غير مسبوقة في مشروعات الصرف الصحي وتوصيل الغاز والمشروعات الخدمية المتعددة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بما تناوله الرئيس في كلمته اليوم، وحرصه على مشاركة المواطنين في كل ما تشهده الدولة من تحديات عالمية.



وقال النائب حسانين توفيق: "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة المنيا اليوم تاريخية، خاصة وأنها شهدت نموذج لاكتمال مشروعات حياة كريمة".

وأكد أن الصعيد يعيش فترة تطور لم يشهدها من قبل، بفضل توجيهات القيادة السياسية في الاهتمام بالمشروعات القومية والخدمية والتي تساهم بشكل كبير في الحد من الهجرة الداخلية، ليكون الصعيد جاذبا لأهله، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور وأيضا الحد الأقصى للإعفاء الضريبى إحساس بالمواطن وإدارك متواصل للتحديات الاقتصادية الحالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف إلى 30 ألف جنيه.