تفاصيل إحالة المتهمين بالشروع في قتل حارس عقار بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة اليوم إحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالشروع في قتل حارس عقار أثناء سرقتهم أحد الشقق السكنية بمنطقة حدائق القبة.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بارتكابهم جريمة التعدي على حارس عقار باستخدام آلة حادة مما تسبب في إصابته كسر حاد في الجمجمة.

تفاصيل ضبط المتهمين بالشروع فى قتل حارس عقار

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة حدائق القبة من أحد المستشفيات يفيد بوصول حارس عقار مصاب بكسر حاد في الجمجمة.

بالانتقال والفحص تبين التعدي على 3 أشخاص عليه أثناء سرقة إحدى الشقق السكنية وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.