الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 4 متهمين بسرقة أموال معرض سيارات بمدينة نصر للمحاكمة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت نيابة ثان مدينة نصر، اليوم الأحد، إحالة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة سرقة أموال معرض سيارات، حيث اعترف أحدهم بالاتفاق مع الآخرين على سرقة أموال المعرض.

كان تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من سائق لدى معرض لتجارة واستيراد السيارات بالقليوبية، بأنه عقب قيامه بتسليم سيارة خاصة بالمعرض عمله لمعرض آخر كائن بدائرة القسم وتسلم مبلغ مالى قيمة السيارة استقل سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها السائق، 3 أشخاص مجهولين، إلا أنه فوجئ بقيام السائق بتغيير خط السير وقيام مستقليه بوضع رمال على وجهه لحجب الرؤية وسرقة المبلغ المالى المشار إليه وهاتفه المحمول وإنزاله بدائرة القسم. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص أحدهم عامل بذات المعرض "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم السيارة الميكروباص المستخدمة فى الواقعة.

بمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمعرض محل عمل المجنى عليه وعلمه بتوجهه لبيع سيارة وإستلام المبلغ المالى عقب إتمام عملية البيع قام بالإستعانة بباقى المتهمين وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

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