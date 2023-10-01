الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيسا جهازين الشيخ زايد والنوبارية يتفقدان سير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة

اول يوم درسي
اول يوم درسي

تابع المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، خلال جولة تفقدية سير انتظام المراحل التعليمة المختلفة بالتزامن مع بداية أول أيام العام الدراسي الجديد، يرافقه مسئولي الإدارات التعليمية بمختلف المراحل التعليمية وأعضاء مجلس الأمناء. 

كما تفقد مسئولو جهاز الشيخ زايد مدارس التعليم الأزهري بمختلف مراحله التعليمية، بالإضافة إلى ذلك تابعوا مدارس التعليم الفني نظام الـ 3 و5 سنوات، مؤكدين أهمية تسليم الكتب المدرسية للطلاب. 

فيما شدد على الإدارات التعليمة بمراقبة المنظومة الغذائية واستمرار الحملات ورفع عربات الفول وغيرها من أمام المدارس. 

جهاز النوبارية يتفقد سير العلمية التعلمية بعدة مدارس 

أجرى الدكتور أحمد إسماعيل رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، جولة تفقدية على مدارس المدينة، يرافقه مدير عام الإدارة التعليمية ورئيس مجلس الأمناء والقيادات التنفيذية بالمدينة.

واستهل مسئولو جهاز النوبارية الجديدة الجولة التفقدية بمدرسة الثانوية بنات بالحي الثاني وحضر رئيس الجهاز والوفد المرافق الطابور المدرسي الصباحي وألقى رئيس الجهاز كلمه مهنئا مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالعام الدراسي الجديد وحثهم على التفوق وبذل الجهد وتنظيم الوقت وبدء العامل الدراسي الجديد من نشاط الحيوية والتفاؤل والأمل.

كما شدد الدكتور أحمد إسماعيل رئيس الجهاز على أهمية العلم في بناء الوطن وأن يكون الطلاب والشباب هم النواة الأساسية للتنمية في الجمهورية الجديدة.

واستكمل مسئولو جهاز مدينة النوبارية الجديدة، الجولات التفقدية للمدارس الرسمية للغات، مهنئين الطلاب بالعام الدراسي الجديد في الفصول وتفقد الأنشطة والمكتبة والمعامل.

روؤساء تتابع سير العملية التعليمة اول يوم دراسي المدن الجديدة

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