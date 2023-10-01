الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مشادة كلامية.. حبس المتهم بقتل خاله داخل شقته فى العمرانية

حبس
حبس

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل خاله بعد مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما داخل شقة في العمرانية.

كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في العثور على جثة لأحد الأشخاص مقتولًا داخل شقة في العمرانية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن شقيقة الضحية.

وأوضحت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية حادة بين المجني عليه وابن أخته، تبادل الضرب حتى سقط الأول قتيلًا.

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ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة العمرانية، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة.

استمع رجال المباحث لأقوال عددًا من شهود العيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف غموض الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

قتل خاله العمرانية حبس نيابة جنوب الجيزة جثة

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