الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عامل قتل فتاة لسرقتها في حدائق القبة

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة قتل فتاة لسرقتها إلى جلسة 8 أكتوبر؛ للاطلاع.

وكانت تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تبلغ 32 سنة، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة.

وتبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

عابدين قتل فتاة محاكمة عامل محكمة جنايات القاهرة

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