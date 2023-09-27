إجراء من المعمل الجنائى بشأن حريق شقة فى عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، لفحص خسائر وتلفيات التي وقعت والكشف عن أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في شقة بالدور الأرضى بعقار مكون من طابقين شارع العجانة بعابدين.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار مكون من طابقين وحريق داخل غرفة خشبية في القاهرة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق.



وتحرر محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.