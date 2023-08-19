السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخصين بتهمة سرقة إحدى شركات الشحن بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الخميس، حبس شخصين بتهمة سرقة إحدى شركات الشحن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال قيامهما بعرض أجهزة كهربائية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية، وبحوزتهما (جهاز "لاب توب" – ثلاجة).. وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل إحدى شركات الشحن الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب "كسر القفل"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة. 

أسلوب كسر القفل ضبط شخصين قسم شرطة عابدين نيابة عابدين الجزئية

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